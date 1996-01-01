Депутатский наказ избирателей

История, произошедшая недавно между студентками двух дальневосточных вузов, так бы и осталась банальной склокой двух амбициозных барышень, если бы в нее не вмешалась родительница одной из девиц. Она же - депутат Думы г. Владивостока. При этом удивляют методы разрешения конфликта, используемые народной избранницей.

Первокурсницы институтов ДВГУ и ДВГТУ столкнулись на почве свойственной их возрасту заносчивости, грубо говоря, не выяснив, кто же из них "круче". Но дело не ограничилось одними взаимными обвинениями. Вечером того же дня девушки назначили друг другу встречу с разбором полетов возле одного из ночных клубов Владивостока. Каждая привела с собой подмогу. Так, по одну сторону конфликта оказались парень одной из барышень и двое его друзей, по другую - мама другой студентки.

Кажущееся на первый взгляд количественное неравенство сил вмиг компенсировалось авторитетом мамы, которая гордо выставляла напоказ свой особый статус депутата Думы Владивостока. Значимость и угрозы народной избранницы повлиял: молодой электорат в лице недругов ее дочери ретировался и решил поехать в другой клуб. Однако дорогу молодым людям перегородил темный Lexus с госномером 97-го региона.

Трое молодых людей лет 19-20 выскочили из джипа и сбили с ног вышедшего им навстречу парня, который, скорее по глупости, пришел защищать свою девушку. Избитый ногами, теряя сознание, он услышал, как депутат дала молодчикам команду прекратить побои. Стало понятно, что она с самого начала руководила всей потасовкой.

Как выяснилось через некоторое время, эти побои вылились потерпевшему в сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей и т.д., о чем свидетельствует заключение травматологов. Через несколько дней по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 116 ч.2 п.а (совершение побоев из хулиганских побуждений).

Подобных историй, где подростки доказывают друг другу свою значимость, достаточно много. Случаи, где родители заступаются за своих детей, тоже не редкость. При этом понятно, что ситуаций, где мамы или папы используют свой статус, да еще применяя насилие в разрешении конфликтов, быть не должно. В последнее время доверие населения представительной власти неуклонно падает. О какой поддержке с ее стороны можно говорить, если депутат, вступивший в полномочия всего 5 месяцев назад, использует эту власть в, прямо скажем, антинародных целях?

Если говорить о правовой оценке этого дела, то, по словам сотрудников правоохранительных органов, в случае, если следствие докажет причастность к этому делу городского депутата, она может лишиться не только своего "звездного" статуса, но и свободы на срок до двух лет.

Что касается дальневосточных вузов, чьи студенты довели конфликт до уголовного дела, то, по словам старшего помощника прокурора Приморского края Ирины НОМОКОНОВОЙ, следственные органы вправе внести представления в адрес их ректоров, что чести им также не прибавляет.