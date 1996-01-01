Мещерякову припомнили "Восточную школу"

Дело руководителя территориального управления Росимущества по Приморскому краю Игоря МЕЩЕРЯКОВА обрастает новыми эпизодами. Так, на прошлой неделе в Управление следственного комитета при прокуратуре Приморского края поступили на рассмотрение документы о незаконном выселении в октябре 2003 г. из помещений в районе ст.Санаторная в пригороде Владивостока "Восточной школы".

Напомним, что господин Мещеряков в 2003-2004 гг. занимал пост вице-губернатора Приморья и одновременно возглавлял Комитет по управлению госимуществом (КУГИ) края. Как рассказывает экс-директор "Восточной школы" Павел СПИВАК, по инициативе г-на Мещерякова с "Восточной школой" в одностороннем порядке в ноябре 2001 г. были расторгнуты договоры на предоставление коммунальных услуг. В мае 2002 г. прокуратура признала незаконность этих действий, а арбитражный суд Приморского края не удовлетворил требования Комитета по управлению имуществом администрации Приморского края о выселении образовательного учреждения. Без изменений данное решение оставил и федеральный суд ДВФО.

"При моей встрече в администрации Приморского края Игорь Львович Мещеряков тогда заявил, что независимо от решения судебных инстанций "Восточная школа" будет выселена из помещений по ул. Девятой. Что, собственно, и произошло в октябре 2003 г. - в одностороннем порядке представители администрации Приморского края, взломав помещения, вынесли с территории школы имущество. Никаких актов передачи представители "Восточной школы" не подписывали", - рассказывает Павел Спивак.

Логика действий комитета по управлению имуществом так и остается неясной - ведь с 2003 г. на "освобожденной" территории, обнесенной высоким забором, ничего нового создано не было, а помещения школы за это время пришли в полное запустение. Возможно, логика этих действий станет понятной в ходе следствия.