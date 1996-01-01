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Вовремя неоплаченный долг или алименты превращаются в шлагбаум на родине

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня уже 150 приморцев получили ограничение на выезд за пределы России. На такие меры Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю идет в том случае, если граждане, уже не раз ознакомленные с долговыми обязательствами, наложенными судом, все же не спешат погашать их.

За три месяца с начала текущего года в рамках исполнительных производств по алиментам было вынесено 15 постановлений при сумме задолженности 1 млн 245 тыс. руб. В среднем задолженность каждого составляла около 83 тыс. руб.

По словам судебных приставов, ограничение выезда за границу в Приморье стало эффективной мерой. Более 60 исполнительных производств на общую сумму 650 тыс. руб. были окончены на стадии уведомления должника о возможном наложении ограничения права выезда за границу.

Самое неприятное в этой мере - это то, что даже если удастся купить билет на самолет и получить визу, пограничники могут снять должника чуть ли не с самолета. Так произошло с жителем Большого Камня, задолжавшим банкам свыше миллиона рублей, которого пограничники выявили при прохождении границы в аэропорту "Шереметьево".

И хотя должник сразу оплатил все долги приморским банкам, вылететь он смог не раньше чем через месяц. Это еще одна неприятная сторона такой меры наказания. Снятие ограничений - процедура, длящаяся больше трех недель.

Кроме того, ограничить выезд за границу могут не только туристам-должникам, но и тем, кто едет в деловую командировку. Так, в этом месяце для капитана судна, не выплачивающего алименты своему ребенку, заграничный рейс закончился, так и не начавшись.

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