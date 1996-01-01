Будем дружить таможнями

На минувшей неделе сотрудники Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) передали китайским коллегам - сотрудникам Харбинской региональной таможни список лекарственных препаратов, которые запрещены к ввозу в Россию, но находятся в свободном обращении на территории КНР. Планируется разместить эту информацию в китайских пунктах пропуска с тем, чтобы исключить непреднамеренное нарушение гражданами Китая Российского таможенного законодательства.

С этой же целью российские таможенники вручили своим китайским коллегам Таможенный кодекс и Таможенный тариф РФ и комментарии к ним. Взамен сотрудники ДВТУ получили экспортно-импортный тариф КНР, в котором содержится информация о товарах на китайском и английском языках, ставки пошлин, НДС, преференции участникам внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в отделе по связям с общественностью ДВТУ, обмен значимыми документами был совершен во время стажировки сотрудников ДВТУ в органах Харбинской региональной таможни. В состав делегации под руководством начальника службы организации таможенного контроля ДВТУ Владимира ТЕРЕМЕЦКОГО вошли пять представителей Владивостокской, Гродековской и Уссурийской таможен.

Это первая подобная акция в истории взаимоотношений ДВТУ и Харбинской региональной таможни. Китайские коллеги наметили стажировку должностных лиц Харбинской региональной таможни у наших таможенников на второе полугодие.