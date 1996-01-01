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Все дело в коммерческом споре
Пользуясь правом на ответ на "Коммерческое предложение", опубликованное в №36 (1511) от 08.05.2008 г., ООО "ПКК "СПЕКО и Ко" поясняет следующее:
Между ООО "ПКК "СПЕКО и Ко" и ООО "УКЗ "Кристалл" и лично его учредителем МУРАТОВЫМ Р.А. существует коммерческий спор, связанный с хозяйственной деятельностью обществ, в рамках которого возбуждено арбитражное производство №Ф03- А51/08-1/656 (о взыскании задолженности по поставке кирпича). Вопрос о наличии признаков банкротства и введении в отношении ООО "ПКК "СПЕКО и Ко" процедур банкротства арбитражным судом не рассматривается - такое дело к производству не принималось. ООО "ПКК "СПЕКО и Ко" обладает достаточным имуществом для исполнения всех принятых на себя обязательств. Информация о банкротстве ООО "ПКК "СПЕКО и Ко" не соответствует действительности и является способом влияния на ООО "ПКК "СПЕКО и Ко" в рамках указанного выше спора.
ООО "ПКК "СПЕКО и Ко" просит критически относиться к информации, исходящей от ООО "УКЗ "Кристалл" и Муратова Р.А. о деятельности ООО "ПКК "СПЕКО и Ко".
Президент ООО "ПКК "СПЕКО и Ко" В.Д. ПЕСТОВ.
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