www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Прокуратурой Приморья внесен законопроект

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прокуратурой Приморского края 5 мая внесен законопроект "О противодействии коррупции в Приморском крае" в Законодательное собрание Приморья. Мотивация этого шага понятна. Многочисленные коррупционные скандалы в Приморье с участием должностных, краевых и муниципальных чиновников высшего ранга нередко порождены пробелами в законодательстве.

В этой связи крайне важно осуществлять раннее выявление факторов, создающих потенциальную возможность для коррупционных решений. И Приморская прокуратура использовала свое право на законотворчество - весьма редкая инициатива в российской практике, попросту не дождавшись подобной инициативы от краевых депутатов, среди которых оказались люди, сами замешанные в этих уголовных делах.

Нет подобного закона и на федеральном уровне. А ведь Российской Федерацией еще в 2006 г. ратифицированы Конвенция ОНН против коррупции и Конвенция Совета Европы "Об уголовной ответственности за коррупцию". В соответствии с ними Россия обязана проводить оценку национального законодательства и административных мер в целях предупреждения коррупции.

Отсутствие на федеральном уровне нормативного правового акта, регламентирующего вопросы противодействия коррупции, не является препятствием для субъекта РФ в порядке опережающего нормотворчества принимать нормативные правовые акты в указанной сфере до принятия федерального закона, отметила старший помощник прокурора Ирина НОМОКОНОВА.

Законопроектом предлагаются следующие меры предупреждения коррупционных проявлений: разработка и реализация краевой и муниципальных антикоррупционных программ; антикоррупционная экспертиза и исследование правовых актов и их проектов; антикоррупционный мониторинг; антикоррупционные образование и пропаганда; внедрение административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг; опубликование отчетов о реализации мер антикоррупционной политики.

Принятие данного закона позволит "осуществлять раннее выявление факторов, создающих потенциальную возможность для коррупционных решений и действий субъектов правоприменения - должностных лиц, государственных и муниципальных служащих", подчеркнули в прокуратуре края.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru