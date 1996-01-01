Прокуратурой Приморья внесен законопроект

Прокуратурой Приморского края 5 мая внесен законопроект "О противодействии коррупции в Приморском крае" в Законодательное собрание Приморья. Мотивация этого шага понятна. Многочисленные коррупционные скандалы в Приморье с участием должностных, краевых и муниципальных чиновников высшего ранга нередко порождены пробелами в законодательстве.

В этой связи крайне важно осуществлять раннее выявление факторов, создающих потенциальную возможность для коррупционных решений. И Приморская прокуратура использовала свое право на законотворчество - весьма редкая инициатива в российской практике, попросту не дождавшись подобной инициативы от краевых депутатов, среди которых оказались люди, сами замешанные в этих уголовных делах.

Нет подобного закона и на федеральном уровне. А ведь Российской Федерацией еще в 2006 г. ратифицированы Конвенция ОНН против коррупции и Конвенция Совета Европы "Об уголовной ответственности за коррупцию". В соответствии с ними Россия обязана проводить оценку национального законодательства и административных мер в целях предупреждения коррупции.

Отсутствие на федеральном уровне нормативного правового акта, регламентирующего вопросы противодействия коррупции, не является препятствием для субъекта РФ в порядке опережающего нормотворчества принимать нормативные правовые акты в указанной сфере до принятия федерального закона, отметила старший помощник прокурора Ирина НОМОКОНОВА.

Законопроектом предлагаются следующие меры предупреждения коррупционных проявлений: разработка и реализация краевой и муниципальных антикоррупционных программ; антикоррупционная экспертиза и исследование правовых актов и их проектов; антикоррупционный мониторинг; антикоррупционные образование и пропаганда; внедрение административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг; опубликование отчетов о реализации мер антикоррупционной политики.

Принятие данного закона позволит "осуществлять раннее выявление факторов, создающих потенциальную возможность для коррупционных решений и действий субъектов правоприменения - должностных лиц, государственных и муниципальных служащих", подчеркнули в прокуратуре края.