Пореформенный пожар

Источник в отделе обеспечения пожарной безопасности лесных ресурсов министерства лесной промышленности Хабаровского края сообщил ДДГ "ЗР", что пик лесной пожароопасности повторяется в среднем каждые десять лет.

В 2008 году весьма вероятно повторение ситуации 1998 года, когда в регионе огнем было уничтожено свыше 125 млн кубометров леса, а города края были покрыты плотной завесой дыма в течение нескольких месяцев. В этом году оснований для опасений добавляет и начавшийся в Хабаровском крае почти на месяц раньше пожароопасный сезон.

Усугубить ситуацию может продолжающееся реформирование системы лесного пожаротушения. До 2006 года этой деятельностью в крае занимались 44 лесничества, являющихся тогда федеральными государственными учреждениями (ФГУ). В конце 2006 года эти учреждения стали краевыми, а через год в целях экономии средств снова были реорганизованы. На этот раз в 13 краевых унитарных предприятий, называемых лесными хозяйствами и организующих противопожарную деятельность, и в 14 лесничеств в форме краевых государственных унитарных предприятий, взявших на себя контрольные функции.

Как сообщил ДДГ "ЗР" первый заместитель министра лесной промышленности Хабаровского края Владимир ПАНКОВ, переформатированная система на полную мощность пока не заработала. "В ходе проверки в конце апреля выяснилось, что из 13 лесных хозяйств к пожароопасному сезону готовы лишь 2 предприятия, - сказал он. - И с первых дней пожароопасного сезона это негативно сказалось на оперативности обнаружения и тушения пожаров. В числе основных причин - отсутствие связи, нехватка работников и устаревшая техника".

Он также заметил, что в этом году даже при обнаружении пожаров рядом с поселками тушение зачастую начинается только по прошествии нескольких дней, когда пожар распространяется на огромные площади и на борьбу с ним приходится привлекать значительные силы, в том числе отряды авиадесантников.

Между тем даже в относительно "благоприятный" 2007 год, со слов Владимира Панкова, в Хабаровском крае сгорело свыше 15 млн кубометров древесины, при том что заготовлено за тот же год всеми предприятиями региона было всего около 8 млн кубометров лесоматериалов.