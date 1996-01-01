За крупную растрату хабаровский военком отделался "условным" испугом

На прошлой неделе Хабаровский гарнизонный суд вынес обвинительный вердикт в отношении бывшего военного комиссара Хабаровского края Евгения ФЕОКТИСТОВА, обвиняемого в растрате и превышении должностными полномочиями.

Вместе с Феоктистовым под следствие попали его заместитель полковник НАГНИБЕДА и начальник Кировского РВК г. Хабаровска полковник ТРЕГУБОВ. Кроме того, по делу в той или иной степени проходили 14 (!) начальников РВК всего Хабаровского края.

Результатом почти двухлетней работы стало обвинение, предъявленное Военной прокуратурой ДВО Евгению Феоктистову в том, что он присвоил и растратил средства в особо крупном размере и злоупотребил должностными полномочиями. Последнее заключалось в привлечении подчиненных военнослужащих к работам, не связанным с воинской службой.

Суд согласился со следствием, но с учетом "положительных характеристик" и "непорочного послужного списка" смягчил приговор, назначив Феоктистову 6 лет "условно" и штраф в пользу солдат, батрачивших на его личной даче, в размере 200 тыс. руб.

Нагнибеду обязали выплатить штраф в 100 тыс. руб., а начальник Кировского РВК осужден на 5 лет "условно". К этому суд обязал всю троицу возместить ущерб в 1 млн руб. по гражданскому иску комиссариата, в котором доля Феоктистова - 600 тыс. руб.