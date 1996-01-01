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Геннадий Лазарев: "У меня требовали отдать здание"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

8 мая на пресс-конференции Геннадий Лазарев дал пояснения журналистам по поводу информации о возбуждении уголовного дела против него.

В 2005 году в структуру ВГУЭС вошел профессиональный лицей №38, и в том числе здание на Уткинской 1, находящееся в федеральной собственности, где располагались учебное телеателье и мастерские лицея. Поскольку здание было старое, ВГУЭС начал готовить документы на его реконструкцию. Тем временем, это здание попало в число тех, что были проданы в ходе очередной приватизации государственного имущества. И в июле 2007 года новый собственник потребовал, чтобы здание было передано под охрану частного охранного агентства. Охрана ВГУЭС и руководство университета этого не допустили.

Ректор ВГУЭС и депутат Законодательного Собрания Приморского края Г. Лазарев заявил:

- Никто не ответил мне, на каком основании университет должен был лишиться права пользования этим зданием. Прошел почти год, но я не получил ни одного разъяснения.

Тем временем, правоохранительные органы установили, что целый ряд объектов недвижимости во Владивостоке был продан с нарушением закона, в том числе и это здание. Государству нанесен многомиллионный ущерб. Против организаторов продажи федеральной собственности возбуждено уголовное дело. На этом фоне расхищения государственной собственности хорошо видно, что твердая позиция ВГУЭС позволила сохранить здание от перепродажи.

По словам Лазарева, университет планирует на базе здания по ул. Уткинской,1 создать несколько новейших лабораторий для подготовки специалистов гостиничного и ресторанного сервиса: - Ведь именно специалисты этого профиля будут востребованы в связи с будущим форумом АТЭС. Мы активно работаем на развитие нашего края, и никто этому не может помешать.

Геннадий Лазарев настаивает, что право пользования и владения спорным помещением должно остаться за университетом.

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