Чьи вы, дети, будете, спросили депутаты

Ситуация, связанная с гибелью курсанта Уссурийского суворовского училища Ильи САЛЬНИКОВА, о которой "Золотой Рог - Диалог" писал неоднократно, не прошла мимо депутатов краевого Законодательного собрания края.

Как сообщили в отделе прессы и информации Приморского парламента, на заседании комиссии по делам военнослужащих была заслушана информация о выводах начальника следственного комитета Военной прокуратуры Уссурийского гарнизона И. И. ИВАНОВА в связи с расследованием случая суицида воспитанника Уссурийского суворовского военного училища. Депутаты комиссии посчитали необходимым обратиться к командованию Дальневосточного военного округа с требованием усилить контроль за отбором кандидатов на поступление в Суворовское училище. Мера вызвана тем, что в последние годы сложилась порочная практика приема не сирот и детей военнослужащих из отдаленных гарнизонов, а детей состоятельных родителей.