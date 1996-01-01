Смертельная дорога

Ежегодно на железной дороге гибнут десятки людей. Но, похоже, это было, есть и останется проблемой одних только железнодорожников. Не только власти, но и сами граждане дистанцировались от проблем безопасности на железной дороге, считая ее лишь элементом повседневной жизни. Забывая при этом о ее смертельной опасности.

В апреле этого года произошел трагический и одновременно нелепый случай. Три подростка, прогуливая уроки, катались на электричке. В один прекрасный момент они оказались зажатыми в тисках бригады кондукторов. Ускользнув от билетеров, они раздвинули защиту тамбура и вылезли на крышу электрички.

Расплата не заставила себя ждать. Удар током отправил двоих прогульщиков на больничную койку с сильнейшими ожогами. Поезда встали. Железная дорога понесла убытки. Но никаких выводов, за исключением тех, что сделали для себя сами железнодорожники, произведено не было.

Ежегодно с потеплением поезда дальнего и пригородного сообщения становятся притягательным местом для игр и праздного времяпрепровождения не только детей, но и великовозрастных балбесов.

Чем это заканчивается, корреспонденту "ЗР-Диалог" рассказал начальник отделения безопасности движения Александр ШАДРИН.

Так вот, по словам Александра Александровича, только за прошлый год на Владивостокском отделении ДВЖД в 121 происшествии погибли 70 (!) человек! Шесть из 10 случаев травматизма на железной дороге заканчиваются летальным исходом. В этом году уже зарегистрированы 18 происшествий, в которых погибли 9 человек. Что будет, когда откроется купальный сезон, сегодня железнодорожники представлять не хотят, дабы настроение не портить раньше времени.

Если сравнить с автодорожным травматизмом, где смертельные случаи приходятся на каждое 18-20 происшествие (4-5%), то на железной дороге все отнюдь не так. Каждый второй, попавший в железнодорожную "мясорубку", потенциальный труп!

- Большая часть пригородных зон отдыха пересекается с путями, - рассказывает Александр Шадрин. - Взять хотя бы Санаторную, Океанскую, Садгород и т.д. Автомобильного подъезда к тамошним зонам нет, вот люди и бросают машину по одну сторону путей, а отдыхать идут на другую. Так и бегают взад-вперед, пока не случится ЧП. Начнется лето, резко возрастет количество нетрезвых отдыхающих, попадающих под поезд. Но уже сегодня половина всех пострадавших на путях - пьяные или находящиеся в наркотическом дурмане граждане.

Жизнь и здоровье граждан, попавших в железнодорожную передрягу пусть и не всегда, но на виду. Но есть обстоятельства, признают во Владивостокском отделении ДВЖД, о которых не очень приятно говорить на фоне погибших и покалеченных граждан. Это те убытки в денежном выражении, которые ежегодно несет железная дорога от остановки. Каждое происшествие влечет за собой пусть скорое, но расследование. А это - миллионы рублей прямых и косвенных убытков, от которых не в восторге не только дорога, но и бизнес. "А кому приятно в душный летний день час париться в электричке, пока на рельсах собирают то, что остается от человека?", - спрашивает Александр Шадрин.

Удивительно, но извечный русский вопрос "что делать?" для Владивостокской железной дороги не стоит. Она знает и делает. Ежегодно на поддержание и привлечение внимания населения к собственной безопасности на путях тратится более 10 млн руб. Деньги идут на приведение в порядок ограждений, переездов, заборы, ремонт перронов и наглядную агитацию.

Но, опять же, не совсем понятно, почему граждане, для которых все это делается, всячески приводят в негодность средства безопасности.

Взять хотя бы новое ограждение на переходе через пути по ул. Фонтанной. Более полумиллиона рублей было потрачено на ограждение не самого безопасного участка дороги, но и он через некоторое время подвергся набегу вандалов.

Единственное, чего желают железнодорожники, так это мало-мальского внимания со стороны властей города и края. Одних агитационных плакатов в деле спасения граждан, как от поездов, так и от себя самих, недостаточно. Необходим комплексный подход, ведь прежде чем попасть под поезд или сесть в электричку, люди добираются до них по городским и краевым тропам.