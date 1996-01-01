Мировых судей будет больше

11 новых судебных участков мировых судей появится в Приморском крае. На сессии краевого парламента 29 апреля депутаты в первом чтении внесли соответствующие изменения в краевой закон "О судебных участках и должностях мировых судей в Приморском крае".

Напомним, что в июле 2007 г. Государственная Дума поддержала инициативу приморских депутатов и внесла изменения в статью 1 ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ". В результате количество мировых судей в Приморском крае увеличено с 98 до 109 человек. Как сообщил председатель комитета парламента по региональной политике и законности Виктор ПИНСКИЙ, депутаты на апрельской сессии определили новые судебные участки и установили их составы. Краевой суд предложил ввести по одному дополнительному судебному участку в Ленинском и Фрунзенском районах Владивостока, в городах Артем, Арсеньев, Находка, Уссурийск, а также Кировском, Партизанском, Пожарском, Спасском и Ханкайском районах, учитывая нагрузку на мировых судей и численность населения.

Так, согласно Федеральному закону "О мировых судьях в РФ", судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек. Кроме того, при подготовке поправок в краевой закон были учтены удаленность между населенными пунктами и проблемы, возникающие при необходимости временного отсутствия мирового судьи.