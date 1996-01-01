Браконьеры могут спать спокойно?

Депутаты Законодательного собрания края 29 апреля на очередной сессии приняли во втором чтении Закон Приморского края "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства". Однако самые значимые для сохранения приморской природы статьи из законопроекта "вычистили".

Все постсоветское время, с 1991 года, в России нет закона, регулирующего охотничье природопользование. И нельзя сказать, что законодатели не понимают его значимости для России, где в некоторых регионах чуть ли не каждый взрослый имеет охотничье ружье. Например в Приморье 45 тыс. официально зарегистрированных охотников. Заинтересованные депутаты, в том числе спикер Борис Грызлов, вносили в Государственную Думу в разное время 15 вариантов законопроекта. Однако ни один из них так и не был утвержден.

С 1 января 2008 года полномочия по рациональному использованию и сохранению объектов животного мира федеральный центр передал регионам. Краевой закон должен восполнить существующий правовой вакуум, как говорится в документе, "для сохранения разнообразия естественных биологических систем и рационального использования животного мира". В конце февраля депутаты Законодательного собрания приняли документ в первом чтении.

"Мы с нетерпением ждали окончательного утверждения столь важного для приморцев закона. Однако ко второму чтению самые значимые статьи рабочая группа заменила расплывчатыми ссылками на федеральное законодательство", - сообщил "ЗР" один из охотоведов, пожелавший остаться неназванным.

Например, весь дикий животный мир Приморья уполномочены охранять всего восемь инспекторов. Понятно, что контролировать всю приморскую тайгу они просто не в состоянии. Охотоведы предлагали им в помощь штатных сотрудников охотничьих хозяйств, то есть еще 200-300 человек, прекрасно знающих свои участки. Для этого разработчики краевого закона планировали наделить штатных сотрудников охотхозяйств полномочиями по проверке документов. Однако юристы правового управления заставили убрать этот пункт, испугавшись, что придется отстаивать его перед прокуратурой и в суде. Тем самым фактически они оставили приморский животный мир без защитников от браконьеров. Более того, вообще убрали статью о наказании за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Справедливости ради надо отметить, что кое-что специалистам удалось отстоять. Например, свою позицию о сроках предоставления охотничьих угодий.

"Практика предоставления охотничьих угодий на короткие сроки уже была. Но охотпользователь, придя на территорию на 2-3 года, не чувствует своей ответственности и не вкладывает усилия и средства в развитие мероприятий по созданию кормовых площадок и "зон покоя" для увеличения популяции охотничьих животных. Это требует длительного времени, а он - "временщик", - сказал председатель комитета Законодательного собрания Приморья по продовольственной политике и природопользованию Сергей Сидоренко.

По его словам, необходимость прописывать в законе минимальный срок пользования объектами охоты оправдана. Поэтому законопроект предусматривает предоставление в пользование охотничьих угодий на срок от 10 лет и более. Но и в этом случае надо заметить, что в первом варианте специалисты предлагали сделать минимальным срок в 15 лет.

Перед вторым чтением выпала из законопроекта и такая значимая статья, как льготы представителям коренных малочисленных народов. Нельзя ведь к человеку, для которого охота - образ жизни и основное занятие, подходить так же, как и к тому, кто ходит на охоту только для отдыха и развлечения. Но вместо конкретных статей появилась расплывчатая по сути ссылка: "в соответствии с федеральным законодательством".

Но федеральное законодательство задает лишь самые общие рамки, а задача региона как раз и состоит в том, чтобы наполнить закон конкретным содержанием, причем с учетом местной специфики. В Приморье, принимая закон, этого не сделали, и животный мир практически остался беззащитным перед браконьерами.