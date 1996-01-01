Аэродром в Новонежино разрушают к... юбилею

Исполняется 50 лет 710-му отдельному противолодочному вертолетному полку авиации КТОФ. Ветераны полка приглашают всех желающих 2 мая на большой авиационный праздник в Новонежино. В 8.00 от штаба авиации в районе Второй Речки Владивостока отходит автобус.

Этим сообщением можно было бы и ограничиться, расширив развлекательную программу приморцев на предстоящие майские праздники. Тем более, что юбилей-то грустный: бывший авиаполк был расформирован в лихие 90-е прошлого века. Аэроклуб - последнее, что связывает бывших летчиков с небом и поддерживает аэродромное хозяйство.

Но недавно выяснилось, что кто-то шибко ушлый продал аэродромные плиты... лицам "определенной национальности". Заплатив по 2 тыс. руб. за плиту государству, они перепродают их теперь всем желающим по 18 тыс. Аэродром, построенный полвека назад и способный выдержать посадку тяжелых самолетов, разрушается. И никому запасные взлетные полосы, похоже, не нужны, решил кто¬-то. А может, этот кто-то и есть автор мегасделки? Военная прокуратура наверняка ответит на этот вопрос.