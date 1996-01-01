Расти и сохрани!

Дача для десятков тысяч жителей Владивостока - это не только земля-кормилица и место отдыха, но и… круглогодичная головная боль, потому что в России, построить загородную фазенду и вырастить урожай на персональной плантации - это не главное. Главное - сохранить свою собственность от набегов грабителей. Не зря гласит народная мудрость: "Как построишь дачу, охраняй ее! Чтоб в нее не влезло всякое жулье".

Корреспондент "ЗР" попытался влезть в шкуру дачника.

Кому понравится пепелище?

Досье Первые дачи в пригороде столицы Приморья появились в начале 50-х годов прошлого столетия, когда началось строительство "Большого Владивостока". После 1959 года выделение дачных участков в пригороде, в Советском районе, было прекращено, и дачная экспансия жителей Владивостока распространилась вдоль железной дороги в сторону Уссурийска: дачи появились на территории Надеждинского района, в районе станций Сиреневка, Пятый ключ, 32-й километр, 37-й километр.

По данным Владивостокского городского общества садоводов, на начало дачного сезона 2008 года в столице Приморья зарегистрировано около 300 садоводческих обществ и товариществ, только в Советском районе - 60. В каждом обществе от 20 до 1000 участков. Еще года три назад обществ было 420, но часть из них в 2006 году перешла под "крышу" города Артема, остальные прекратили существование. Сегодня каждая четвертая дача - брошена.

- Дачи стали невыгодны. Во-первых, очень дорогой проезд. Все ваши вложения в землю за сезон "съест" стоимость билетов. Во-вторых, дачи грабят и палят. Можно приехать на дачу, а там - пепелище или огород выкопан подчистую, - делится с "ЗР" наболевшим председатель Владивостокского городского общества садоводов Любовь ЧУМИЧЕВА.

Борьба за урожай

Дачи всегда были предметом интереса воров и бомжей. Во времена Страны Советов дачные участки охраняли добровольные народные дружины (ДНД). Каждый вечер на охрану территории общества выходила тройка дружинников, вооруженная… красными нарукавными повязками, фонариками и свистком. Милиция, как правило, от таких ночных бдений открещивалась, ссылаясь на нехватку сотрудников и техники. По словам ветеранов дачных "отрядов самообороны", эффект от рейдов был - общество, где была сильна народная дружина, грабители обходили стороной.

С развалом СССР исчезли и ДНД. Дачи, любовно нафаршированные мебелью, посудой и бытовой техникой, остались без прикрытия. Пик дачных краж пришелся на 90-е годы прошлого века. Дачники, уставшие от набегов, объявили ворам и бомжам партизанскую войну: они устанавливали на грядках и в домах капканы, добавляли в продукты питания яды и даже минировали бытовую технику.

…Девятого марта в поселке Тавричанка от взрыва самодельной "адской машинки", которая была спрятана в кассетный магнитофон, в собственном доме погибла Ольга НИКОЛАЕВА 1981 года рождения. По версии следствия, "бомбу" Николаевым подбросили обозленные дачники, но предназначалась она не девушке, а ее младшему брату, неоднократно замеченному на чужих дачах. Это убийство так и осталось нераскрытым. За год до этой трагедии на одной из пригородных дач бездомному оторвало пальцы осколками заминированной электробритвы.

Случалось, что дачники отстреливались от непрошенных гостей, а те в отместку поджигали дачи. Сегодня эти факты из области преданий: опасаясь мести, дачники вызывают по "мобильному" охрану.

Хочешь спать спокойно - плати

Криминальная ситуация на дачах стала сглаживаться, когда в 1997 году несколько садоводческих обществ заключили договора на охрану с казаками Уссурийского казачьего дивизиона поселка Трудовой. Сначала на полгода, потом еще на год. Сегодня под прикрытием казаков - дачные общества от станции Угольная до Надеждинского района.

- В 2002 году на основании Указа Президента России Владимира ПУТИНА о перерегистрации казачьего движения мы решили вступить в Уссурийское казачье войско. И вот уже шесть лет мы совместно с ними занимаемся охраной дачных участков. Наше подразделение лицензировано, у бойцов есть право на ношение огнестрельного оружия, - рассказал "ЗР" Владимир Георгиевич СПИРИДОНОВ, атаман Уссурийского казачьего дивизиона поселка Трудовой.

По словам атамана Спиридонова, самый криминальный район - это станция Океанская. Здесь дачи грабят 3-4 раза в неделю, поэтому их не хотят брать под охрану ни милиция, ни ОМОН. Казаки тоже отказались от этой территории, у них просто не хватает сил. Можно по-разному относиться к казачьей охране, но об эффективности говорят цифры. Только за весенне-летний период 2007 года казаки задержали и сдали в милицию 25 дачных воров в Надеждинском районе, 20 - в районе 30-го километра. На их счету семь задержаний в районе станции Сиреневка. Меньше всего грабят дачи в районе поселка Тавричанка. Там за шесть месяцев прошлого года поймано только трое злоумышленников.

- Случалось, что на дачных участках мы находили людей с простреленными лбами, но это не факт, что убитые - жертвы самообороны дачников. Криминал сбрасывает к нам трупы со всего города, - говорит атаман Спиридонов.

Нередко в газетах можно встретить объявления: "Продается дача под охраной казаков". Ежемесячная охрана одного дачного участка стоит от 150 до 200 рублей. В сравнении со стоимостью дачи обыкновенного обывателя - это копейки. Тем не менее есть граждане, которые пытаются залезть под казачий щит, как говорится, на халяву. Мол, дачи вокруг меня на договоре и мой домик заодно пусть охраняют. Пока казаки таких "скупердяев" предупреждают. Но, по словам дачных секьюрити, "халява скоро закончится".

Воруют все!

Дачные участки страдают от набегов не только извне. Года три назад в товариществе "Приморский садовод" поймали дачника, преспокойно собирающего клубнику на участке соседа. Возмущенные граждане не стали сдавать наглеца в милицию. Они "линчевали" его по-своему, привязав воришку к фонарному столбу у дороги вместе с ведром. А на шею повесили картонку с надписью "Я воровал у соседа". Бедолага, обливаясь слезами, часа четыре простоял у позорного столба, пока дачники не сжалились. Интересно, что "осужденный" не стал жаловаться на самосуд.