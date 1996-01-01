Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Разоружить ЧОП
С вступлением в силу новых поправок в Федеральный закон "Об оружии", которые уже прошли первое чтение в Госдуме, частные охранные предприятия (ЧОП) могут остаться без служебного оружия вообще. Совещание на эту тему вместе с руководителями ведущих охранных агентств прошло в УВД по Приморскому краю на прошлой неделе.
Как разъяснил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) УВД по Приморскому краю Василий ТАБОЛОВ, суть поправок заключается в том, что охранным агентствам будет запрещено приобретать в собственность и хранить служебное оружие. Для несения вооруженной охраны пистолеты, карабины, гладкоствольные ружья им придется брать в аренду у территориальных УВД, правда, без взимания арендной платы. Все оружие будет стоять на балансе управления.
Новые нормы, по словам Василия Ивановича, "призваны усилить контроль за оборотом оружия. Ведь не секрет, что зачастую оно применяется охранниками не по назначению. Теперь же, если руководитель допустит грубое нарушение правил использования оружия, у него оно изымается. В этом случае предприятие может осуществлять охранную деятельность, но только с травматическим оружием и со спецсредствами. Если сейчас мы можем временно изъять оружие в судебном порядке до момента устранения нарушений, то после вступления в силу новых норм, поскольку оружие является государственным, у нас возникнет право изъять его без суда. Таким образом, руководитель ЧОПа десять раз подумает, какому сотруднику доверить оружие ".
Сегодня случаи грубого нарушения правил использования оружия охранными агентствами не редкость. Пистолеты и даже карабины теряют, отдают посторонним лицам. Были случаи, когда вооруженные охранники засыпали, а просыпались уже без оружия, или у них отбирали пистолеты в драке.
ДосьеНа сегодняшний день в Приморском крае зарегистрировано 375 частных охранных предприятий, за которыми числится более 3 тыс. единиц оружия.
Примечательно, как будет регламентировать закон с новыми поправками процедуру "избавления" ЧОПов от оружия. Как отметил начальник отделения по контролю за частной детективной и охранной деятельностью отдела ЛРР УВД по Приморскому краю Игорь ГАЛОТИН, охранным предприятиям дается год, в течение которого они должны распорядиться оружием по своему усмотрению. Его можно реализовать, отдать на уничтожение, но пользоваться им нельзя, только хранить в течение года в своей оружейной комнате. УВД, в свою очередь, аннулирует лицензию на ношение и использование оружия и оформляет новую - на хранение, которая истечет через год с момента вступления в силу поправок.
Тут стоит отметить, что у ЧОПов возникнут проблемы с реализацией арсенала: ни один магазин со вступлением в силу поправок к Закону "Об оружии" на реализацию его не возьмет, потому что никому служебное оружие не будет нужно. При этом краевое УВД выкупать у ЧОПов уже имеющееся у них оружие не намерено. Предприятие по добровольному согласию может передать оружие милиции, которая, в свою очередь, будет давать его агентствам в аренду.
Специально или нет, но создается такая ситуация, что охранным предприятиям придется просто отдать свое оружие УВД, если они, конечно, из принципа не примут решение потратить лишние деньги на его утилизацию.
Между тем сами охранные структуры относятся к грядущим поправкам категорично отрицательно. "Новые нормы вводятся не для того, чтобы якобы усилить контроль за оборотом оружия, а чтобы усилить позиции системы МВД, - комментирует директор частного охранного предприятия "Союз" Дмитрий КУЗЬМИНСКИЙ. - Сейчас охранный бизнес мешает тому же ФГУП "Охрана", выделившемуся из вневедомственной охраны, т.к. предприниматели гораздо гибче реагируют на потребности рынка и представляют собой серьезную конкуренцию для милицейской структуры. Скажем, если у ФГУП "Охрана" час вооруженной охраны стоит 260 руб., то у ЧОПа - 70-90 руб.".
По мнению других представителей охранного бизнеса, от новых мер пострадают клиенты. Перед ними встанет проблема выбора из двух зол: либо нанимать охранников с травматическим оружием, либо вооруженных служебным оружием, но в 3-3,5 раза дороже.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Пять центров роста Чегдомына