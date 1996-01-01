Разоружить ЧОП

С вступлением в силу новых поправок в Федеральный закон "Об оружии", которые уже прошли первое чтение в Госдуме, частные охранные предприятия (ЧОП) могут остаться без служебного оружия вообще. Совещание на эту тему вместе с руководителями ведущих охранных агентств прошло в УВД по Приморскому краю на прошлой неделе.

Как разъяснил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) УВД по Приморскому краю Василий ТАБОЛОВ, суть поправок заключается в том, что охранным агентствам будет запрещено приобретать в собственность и хранить служебное оружие. Для несения вооруженной охраны пистолеты, карабины, гладкоствольные ружья им придется брать в аренду у территориальных УВД, правда, без взимания арендной платы. Все оружие будет стоять на балансе управления.

Новые нормы, по словам Василия Ивановича, "призваны усилить контроль за оборотом оружия. Ведь не секрет, что зачастую оно применяется охранниками не по назначению. Теперь же, если руководитель допустит грубое нарушение правил использования оружия, у него оно изымается. В этом случае предприятие может осуществлять охранную деятельность, но только с травматическим оружием и со спецсредствами. Если сейчас мы можем временно изъять оружие в судебном порядке до момента устранения нарушений, то после вступления в силу новых норм, поскольку оружие является государственным, у нас возникнет право изъять его без суда. Таким образом, руководитель ЧОПа десять раз подумает, какому сотруднику доверить оружие ".

Сегодня случаи грубого нарушения правил использования оружия охранными агентствами не редкость. Пистолеты и даже карабины теряют, отдают посторонним лицам. Были случаи, когда вооруженные охранники засыпали, а просыпались уже без оружия, или у них отбирали пистолеты в драке.

Досье На сегодняшний день в Приморском крае зарегистрировано 375 частных охранных предприятий, за которыми числится более 3 тыс. единиц оружия.

Примечательно, как будет регламентировать закон с новыми поправками процедуру "избавления" ЧОПов от оружия. Как отметил начальник отделения по контролю за частной детективной и охранной деятельностью отдела ЛРР УВД по Приморскому краю Игорь ГАЛОТИН, охранным предприятиям дается год, в течение которого они должны распорядиться оружием по своему усмотрению. Его можно реализовать, отдать на уничтожение, но пользоваться им нельзя, только хранить в течение года в своей оружейной комнате. УВД, в свою очередь, аннулирует лицензию на ношение и использование оружия и оформляет новую - на хранение, которая истечет через год с момента вступления в силу поправок.

Тут стоит отметить, что у ЧОПов возникнут проблемы с реализацией арсенала: ни один магазин со вступлением в силу поправок к Закону "Об оружии" на реализацию его не возьмет, потому что никому служебное оружие не будет нужно. При этом краевое УВД выкупать у ЧОПов уже имеющееся у них оружие не намерено. Предприятие по добровольному согласию может передать оружие милиции, которая, в свою очередь, будет давать его агентствам в аренду.

Специально или нет, но создается такая ситуация, что охранным предприятиям придется просто отдать свое оружие УВД, если они, конечно, из принципа не примут решение потратить лишние деньги на его утилизацию.

Между тем сами охранные структуры относятся к грядущим поправкам категорично отрицательно. "Новые нормы вводятся не для того, чтобы якобы усилить контроль за оборотом оружия, а чтобы усилить позиции системы МВД, - комментирует директор частного охранного предприятия "Союз" Дмитрий КУЗЬМИНСКИЙ. - Сейчас охранный бизнес мешает тому же ФГУП "Охрана", выделившемуся из вневедомственной охраны, т.к. предприниматели гораздо гибче реагируют на потребности рынка и представляют собой серьезную конкуренцию для милицейской структуры. Скажем, если у ФГУП "Охрана" час вооруженной охраны стоит 260 руб., то у ЧОПа - 70-90 руб.".

По мнению других представителей охранного бизнеса, от новых мер пострадают клиенты. Перед ними встанет проблема выбора из двух зол: либо нанимать охранников с травматическим оружием, либо вооруженных служебным оружием, но в 3-3,5 раза дороже.