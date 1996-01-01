На кого повесили всех собак?

На улице Сабанеева свора собак, поселившись в капонирах на пути в интернат, детский сад и школу, несколько месяцев терроризировала родителей и детей. Аналогичная история на прошлой неделе случилась на острове Русский, где семейство бродячих собак: кобель, сука и трое щенков, обосновалось в лесу, совсем рядом с тропинкой. Семейство не давало прохода местным жителям, и суку пришлось пристрелить.

Сегодня на улице Сабанеева и на острове Русском агрессивных бродячих собак нет. Ликвидировали проблему, в буквальном смысле, сотрудники отдела отлова и содержания бродячих животных (ОСЖ) экологической организации ООО "Город Н". В 2008 году этой специфической структуре, единственной, кстати, во Владивостоке, исполняется 10 лет.

Лучше добить сразу

Сотрудники ОСЖ при выполнении своих функциональных обязанностей не применяют ни колющих, ни режущих предметов. При отлове бродячих животных используется препарат "Адемин-супер" в ампулах, которым стреляют из помпового ружья. Поэтому душераздирающие рассказы об окровавленных трупах собачек и кошечек, с размозженными черепами, пострадавших во время отлова, не более чем байки, порожденные впечатлительными обывателями.

Валерий АКИМОВ за девять лет нахождения в кресле начальника ОСЖ наслушался о своей работе столько жуткого и мерзкого, что впору писать роман в духе Стивена Кинга.

- Да, случается, что после введения препарата часть животных погибает на месте, некоторые просто засыпают, таких мы доставляем в вольер. А на других стандартная доза "Адемина-супер" не действует. Собаки разные по весу, поэтому трудно подобрать оптимальную дозу. Но мы никогда не ведем отстрел при детях, - делится Валерий Владимирович с "ЗР" секретами своей "собачьей" работы.

Собак, выживших после "охоты", на три дня селят в крохотном вольере. Таковы нормативы. Если за время карантина не объявится хозяин, что чаще всего и случается, животное усыпляют. Поэтому, по словам начальника "зачистки", животное лучше убить сразу на отлове, чем это делать через три дня, "когда к собаке уже начинаешь привыкать". (На содержание одной собаки в вольере уходит три тысячи рублей ежемесячно. - Прим. авт.)

- Вы считаете, что лучше будет, если я возьму собаку, буду кормить, а потом убью? Некоторые понимают нас, а некоторые становятся на дыбы - зачем вы убиваете собачек? Но у нас нет задачи вышибить поголовье собак до последнего щенка. Наша задача - его регулировать. И вы не забывайте, что мы приезжаем на отстрел не по собственному желанию, а только по заявке граждан, - говорит Валерий Акимов.

Лет пять назад во Владивостоке местные защитники животных, кивая на "передовой" опыт все той же Москвы, активно пропагандировали кастрацию бездомных кошек и собак как самый гуманный способ ограничения их численности. По этому поводу тогда было много шума в СМИ. Но прошли годы, и власти первопрестольной отказались от дорогостоящей и неэффективной стерилизации. Да, кастрированные животные не могут размножаться, но после операции они становятся очень агрессивными.

У собак больше прав

Сотрудники ОСЖ - люди редкой для наших мест профессии. В отделе, не считая Владимира Акимова, всего три человека: ветеринар, водитель и стрелок. Десять лет назад отдел был частью департамента по содержанию жилья и придомовых территорий, сформированного в 1997 году мэром Виктором ЧЕРЕПКОВЫМ. За время своего существования "зачистка" несколько раз меняла названия и хозяев, последний раз в 2005 году, трансформировавшись из МУП "ВладЭКО" в ООО "Город Н".

Переход муниципального предприятия в частные руки не принес ОСЖ желанных изменений: штаты не увеличились, зарплата осталась мизерной, начальник получает не более 14 тысяч рублей, и спецтехники не прибавилось. На отлов бродячих собак и кошек сотрудники ОСЖ, как и десять лет назад, выезжают на "антикварном" УАЗе, которому давно пора в утиль. "Хрень зеленая", как называет машину Акимов, ломается едва ли не через день, из-за чего остается много невыполненных заявок.

Если бы ОСЖ был в государственной структуре, как это было раньше, то Акимов мог бы потребовать от мэрии финансирования, но сейчас приходится надеяться только на себя. Однажды он подсчитал: если бы его отдел закрылся на пару месяцев, то через год по городу бродили бы стаи бездомных собак. Собаки - животные плодовитые, они приносят щенков дважды в год. Сука способна воспроизвести потомство через семь месяцев после рождения.

…Ежедневно на диспетчерский пульт ОСЖ поступает до 20 заявок. Бродячие животные - застарелая проблема Владивостока. Еще в начале этого века бездомных собак можно было увидеть на ступеньках памятника Владимиру ЛЕНИНУ на привокзальной площади, на корабельной набережной, на территории автовокзала. Зимой голодные псы буквально бросались на горожан, выпрашивая съестное.

Не секрет, что в появлении бродячих животных виноват человек. К примеру, граждане берут собачек на дачи, а после окончания дачного сезона "забывают" своих любимцев. А они, бедолаги, тоже хотят кушать. Известны случаи, когда брошенные псы в поисках пропитания добирались до города на электричке. Или щенок, взятый для забавы, через какое-то время оказывается за дверью: "игрушка" подросла и требует внимания. Очень много бродячих собак, в основном крупных пород, поставляют автостоянки. Здесь собаки плодятся бесконтрольно, как кролики.

Сегодня огромные собачьи колонии "прописались" в частном секторе на проспекте "Красного знамени", 10, на ул. Запорожская, 103. На подворье дома на Пологой, 16 собаки вырыли себе норы на заброшенном огороде. Когда нет опасности, псы - хозяева улиц. Охраняя свою территорию, они пугают прохожих, бросаются под колеса машин. Но как только появляются сотрудники ОСЖ, животные прячутся в норах или под домами своих хозяев.

Возмущенные граждане просят оградить их от опасного соседства, но в данном случае Акимов связан по рукам и ногам: для ликвидации собак на территории частного сектора у него нет юридической возможности. На стороне собак - закон, защищающий их от жестокости, плюс различные экологические движения, а контора Акимова в своей деятельности руководствуется лишь постановлением № 629 от 14 апреля 1999 года, подписанным еще экс-мэром Владивостока Юрием КОПЫЛОВЫМ, которое в свое время не было опубликовано в СМИ, поэтому, если следовать букве закона, не имеет юридической силы. Но иного документа депутаты Думы Владивостока пока не утвердили. Очевидно, никого из них пока еще не покусали бродячие псы.

Если подходить к этой проблеме с юмором, то ОСЖ - это группа людей, объединившаяся в добровольную дружину имени Шарикова, с целью поохотиться на бездомных животных. И как говорит Акимов, любой юрист может опротестовать их деятельность.

- У собак больше прав, чем у наших сотрудников. Потому что мы никто и звать нас никак, - горько шутит Валерий Владимирович.

Всех - в печь

Ликвидация трупов бродячих животных, в том числе и сбитых автомашинами, - головная боль начальника ОСЖ. В недалеком прошлом трупы кошек и собак сжигались вместе с использованными автопокрышками, что экологически небезопасно и очень дорого. В год на кремацию четвероногих друзей человека из городского бюджета уходило 2,1 млн рублей.

Досье В цивилизованных странах и центральных городах России для этой цели используют инсениаторы, экологически безопасные печи, где температура поднимается до 1200 градусов. При такой жаре и интенсивном перемешивании, от ликвидируемой плоти практически ничего не остается. (В печи крематория температура достигает 800-900 градусов.) В России инсениаторы выпускают в Санкт-Петербурге по цене 5 млн рублей за штуку.

В бытность градоначальником Владивостока Юрия Копылова Валерий Акимов загорелся идеей приобрести эту чудо-печь, тогда инсениатор стоил ровно в два раза меньше. Он пришел в мэрию с заявкой, а с него потребовали ее обоснование. Чиновникам показалось, что 2,5 миллиона - это очень большая сумма.

- Ох, как я тогда вскипел! Я еле сдержался, чтобы их не обматерить. Я им говорю: а форма для служащих за 3,5 миллиона рублей из кармана города - это не дорого? А они только улыбаются и пожимают плечами. На нас повесили всех собак, а помощи от городской власти никакой! - вспоминает Валерий Васильевич.

Сегодня трупы бродячих животных уничтожают в инсениаторах компании "Роспродимпорт", установленных в районе морского кладбища. Пока сжигают бесплатно, по знакомству. Иначе для ООО "Город Н", а значит и для администрации Владивостока, с которой у экологов договорные отношения, эта кремация влетела бы в копеечку.

Считайте сами, в 2007 году сотрудники ОСЖ подобрали на дорогах Владивостока 420 сбитых животных и еще отловили 1301 животное, с последующей утилизацией. И каждая собачка весила далеко не один килограмм, а сжигание 1 кг плоти обходится в 150 рублей.

Отсюда вывод, Владивостоку нужен собственный инсениатор. И не только для сжигания трупов бродячих животных. Сегодня, когда на носу закрытие свалки на Горностае, эти безобидные чудо-печи могут спасти город от надвигающегося мусорного коллапса: инсениатор работает круглосуточно и его производительность до тонны мусора в час.

Что же касается отдела отлова и содержания бродячих животных, то, как показало время, без этой конторы Владивостоку не обойтись. Но только служба "зачистки" нужна муниципальная, хорошо оснащенная и стабильно финансируемая. Как, к примеру, в Москве. Иначе к саммиту АТЭС 2012 года столицу Приморья оккупируют бродячие животные. И тогда администрации города придется раскошеливаться на спецподразделения ОМОН.