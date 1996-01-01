Коррупция: основные признаки и тенденции

О коррупции много говорят. Но проблема, как все мы видим, тем не менее продолжает обостряться. По данным Всемирного банка, на взятки в мире в настоящее время ежегодно расходуется свыше триллиона долларов. К большому сожалению, едва ли не треть этой суммы приходится на Россию.

1. Так что же следует понимать под коррупцией?

Наиболее часто этот термин употребляется для обозначения разного рода злоупотреблений служебным положением в личных целях. Такое понимание представляется чрезмерно широким: сюда в результате попадают и разнообразные хищения, а также злоупотребления, не связанные с коррупцией. На мой взгляд, коррупция - это торговля всякой властью. Поэтому подкуп, который приводит к продажности, характеризует содержание коррупции. В ее основе всегда лежит обоюдно извлекаемая сторонами выгода. Она может носить конкретный, материальный характер и выражаться, например, в деньгах, имуществе, ценных бумагах. Выгода может вовсе не носить материального характера и быть нематериальной (помощь в избирательной кампании, лоббирование чьих-либо интересов и т. п.).

Вместе с тем, учитывая довольно тесную связь коррупции с иными злоупотреблениями, то, что нередко коррупция сопровождается сопряженными с ней хищениями и иными противоправными деяниями, полагаю, говорит также и о действиях коррупционной направленности. Сюда войдут наряду с взяточничеством как наиболее опасной формой коррупционных деяний также иные должностные злоупотребления, используя служебное положение.

2. Сегодня уже практически никто не сомневается, что реальная ситуация с коррупцией в нашей стране стала критической. По экспертным данным, за последние пять лет ситуация заметно ухудшилась: сегодня 70% граждан втянуты в коррупционные связи. Правоохранительные органы страны в последние годы выявляют все больше преступлений коррупционной направленности. Так, МВД сообщает о 37 тыс., а Генеральная прокуратура - о 92 тыс. преступлений, связанных с коррупцией в 2006 г.

С конца 90-х коррупция в России приобретает принципиально новое качество: из разовых услуг она превратилась в полулегальную политико-экономическую государственную систему. Теперь чиновники фактически непосредственно переходят на содержание крупного бизнеса. Стать чиновником, не используя публичные возможности в частных целях, становится проблематичным. В коррупционной системе практически нельзя получить должность, связанную с использованием публичных возможностей, если ты не входишь в систему круговой поруки.

Небольшое отступление. Все более распространенным проявлением коррупции выступает так называемый откат, т.е. определенное отчисление от общей суммы контракта, гранта, заказа и т.п. лицу, принимающему решение, распоряжающемуся движением ресурсов. Средняя ставка отката - 10% от суммы. В этой связи неудивителен ажиотаж во властных коридорах в преддверии форума АТЭС во Владивостоке: 10 млрд руб. только в виде предполагаемого отката. Есть за что бороться!

Наша страна, увы, попала в коррупционный капкан: сформировалась устойчивая система отношений, фактически провоцирующих коррупционное поведение в различных сферах жизни, а также на верхних этажах власти и в обычных житейских ситуациях. Эта система делает даже законодательство, как сейчас говорят, коррупциогенным.

Каковы же причины? Реально повлиять на коррупцию, не зная особенностей ее причин, нельзя. Коррупция имеет не одну причину, она порождается многослойным причинным комплексом. У нас коррупция коренится прежде всего в деформациях государственной власти, в ее гипертрофии или гипотрофии.

В России основным источником коррупции, на мой взгляд, является вовлечение государственных структур в механизмы распределения капиталов и товарно-денежных потоков. А ведь государство должно только устанавливать правила игры на рынке и не становиться обычным продавцом или покупателем, преследующим индивидуальный интерес.

Здесь было бы уместно уточнить и роль "прозрачности" в генезисе коррупции. Отсутствие такой прозрачности, скрытость (мутность) властных отношений и принимаемых решений - не просто благоприятное условие или благоприятный фон коррупции, а ее самостоятельная причина. Коррупция - это не просто продажность власти, а скрытая, тщательно скрываемая продажность. Именно поэтому механизмы власти должны быть максимально открытыми, прозрачными, и эта открытость должна ограничиваться главным образом только интересами сохранения государственной, военной или коммерческой тайны.

Основным экономическим источником коррупции являются процессы, происходящее в области теневой экономики. Неучтенными официально деньгами очень просто распоряжаться. Доля теневого сектора экономики прямо определяет и уровень коррупции.

Социальной базой коррупции служит сильнейшее имущественное расслоение граждан. Двадцать российских богачей сегодня имеют совокупный доход, сопоставимый с государственным бюджетом страны.

Истоки коррупции можно найти и в общественном сознании, в котором мы наблюдаем две взаимосвязанные социальные установки. Одна из них - это коррупционная зависимость, при которой коррупция воспринимается как неотъемлемый атрибут образа жизни в России. Вторую установку можно охарактеризовать как коррупционную готовность. Последняя означает установку на решение различных проблем с помощью подкупа. Восприятие коррупции как "социальной нормы" ("все так делают") в свою очередь формирует готовность давать взятки и брать их.

Вот иногда спрашивают: как отличить "нормального" от взяточника, чтобы не провоцировать понапрасну? Да не надо отличать! Нужно просто начать очищение с себя.

В конечном счете, за названными деформациями общественного сознания скрыта еще более глубокая деформация. В основе ее - признание денег, капитала, собственности главной ценностью, что и ведет к превращению всего и вся в товар и разменную монету. Поэтому любые попытки борьбы с коррупцией, которые не окажут влияния на ее причины, будут лишь имитацией этой борьбы.

3. В последний год обозначились некоторые позитивные тенденции. Определенные шаги по инициативе президента сделаны правоохранительными органами. Так, в августе 2007 г. в центральном аппарате Генпрокуратуры и позднее в регионах созданы специальные антикорупционные подразделения. 24 марта на сайте Генпрокуратуры даже открыта специальная страница "Борьба с коррупцией".

На Дальнем Востоке, особенно в Приморье, произошла масштабная замена руководителей регионов и их правоохранительных органов. Привлечение к уголовной ответственности целого ряда высокопоставленных чиновников за различные должностные злоупотребления, что наблюдается в последний год, - бесспорное свидетельство позитивных перемен.

Так, за последний год по стране привлечено к ответственности более 500 чиновников из высших и средних эшелонов власти, в том числе около 20 мэров. Хотелось бы надеяться, что это не очередная кампания, а начало более активной борьбы с преступностью и коррупцией. Еще три-четыре года назад ситуация была иной.

Главной целью антикоррупционной политики должен являться демонтаж сложившейся в стране мощной коррупционной системы. Должно произойти и изменение общих приоритетов государственной политики: во главу угла должны ставиться не узкокорпоративные, а общие интересы. Здесь следует также назвать действие прозрачных механизмов, торжество справедливого закона и т. п.

4. Сегодня в стране отсутствует общегосударственная антикоррупционная политика, ее только предстоит сформировать. В основу указанной политики должна лечь определенная концепция, определяющая приоритеты, принципы, общие положения борьбы с коррупцией. Безусловно, обязательным является разработка федеральной государственной комплексной программы борьбы с коррупцией и организованной преступностью на ближайшие годы.

Антикоррупционная деятельность государства может быть эффективной только при условии ее системности. Мы говорим об антикоррупционной политике как системе взаимосвязанных приоритетов и мер борьбы с коррупцией, включающих политические, организационные, экономические, идеологические и правовые компоненты.

В государственной антикоррупционной политике наряду с общесоциальными мерами важна роль и мер правовых. В свою очередь, правовые меры борьбы с коррупцией должны включать в себя широкий спектр законов, причем не только узкоотраслевых, но и комплексных, приводящих совокупность разнообразных правовых средств воздействия на коррупцию в единую систему.

Нужен федеральный закон о лоббировании, который должен создать правовое поле для исключения коррупционных схем продвижения законопроектов, противоречащих интересам общества и государства, но обеспечивающих тем или иным структурам материальные и иные преимущества, а также блокирующих законопроекты, противоречащие групповым и корпоративным интересам.

Нужно исключить из УПК РФ раздел, который определяет особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, поскольку это противоречит статье 19 Конституции РФ, провозглашающей принцип равенства перед законом и судом.

Во всех сферах законотворчества требуется введение обязательной независимой правовой антикоррупционной экспертизы законопроектов в период их разработки и обсуждения. Необходим антикоррупционный мониторинг действующих правовых норм для выявления тех из них, которые используются в коррупционных целях, а также для последующей корректировки действующего законодательства.

Определенный перелом в борьбе с коррупцией мог бы произойти в случае принятия федерального закона о доступе граждан к информации. Но особую роль, думается, призван сыграть специализированный комплексный закон, посвященный непосредственно коррупции. К сожалению, работа над данным проектом в Госдуме затянулась.

5. Важным компонентом антикоррупционной политики является его региональная часть. Реализация политических установок, выработанных на федеральном уровне, невозможна без соответствующей деятельности на уровне регионов.

Примечательно, что в целом ряде республик, краев и областей страны заметно активизировался процесс антикоррупционной деятельности. Регионы, не дождавшись от федеральных властей общих концептуальных и программных решений, принятия специализированного закона о борьбе с коррупцией, пытаются своими силами восполнить возникший правовой вакуум.

Позитивный опыт есть. Осталось его использовать во благо обществу.

В.А. НОМОКОНОВ, доктор юридических наук, профессор, директор Владивостокского центра по изучению организованной преступности.