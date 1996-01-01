Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Невыездных жителей Хабаровского края становится больше
Как сообщил ДДГ "ЗР" начальник отдела организации работы Управления федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю Анатолий КАСЬЯНЕНКО, число случаев ограничения права граждан на выезд за пределы РФ за первый квартал 2008 г. увеличилось в регионе в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Невыездными за первые 3 месяца года стали 99 жителей края, задолжавшие физическим и юридическим лицам свыше 57 млн руб.
Между тем за весь 2007 г. ограничению на выезд подверглись немногим более 200 граждан, общая сумма долга которых составила 52 млн руб. "Увеличение числа невыездных связано, прежде всего, с вступлением в силу с этого года ФЗ "Об исполнительном производстве", в котором непосредственно прописано право судебных приставов-исполнителей ограничивать выезд должников за пределы России, - поясняет Анатолий Касьяненко. - Ранее такая мера весьма осторожно применялась на основе ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В новом законе есть и серьезное новшество - теперь в случаях, когда исполнительный документ не является судебным актом, например штраф от ГИБДД, взыскатель или судебный пристав-исполнитель могут обратиться в суд с заявлением об установлении в отношении должника временного ограничения на выезд. Это позволило нам существенно активизировать деятельность в данном направлении".
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса