Невыездных жителей Хабаровского края становится больше

Как сообщил ДДГ "ЗР" начальник отдела организации работы Управления федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю Анатолий КАСЬЯНЕНКО, число случаев ограничения права граждан на выезд за пределы РФ за первый квартал 2008 г. увеличилось в регионе в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Невыездными за первые 3 месяца года стали 99 жителей края, задолжавшие физическим и юридическим лицам свыше 57 млн руб.

Между тем за весь 2007 г. ограничению на выезд подверглись немногим более 200 граждан, общая сумма долга которых составила 52 млн руб. "Увеличение числа невыездных связано, прежде всего, с вступлением в силу с этого года ФЗ "Об исполнительном производстве", в котором непосредственно прописано право судебных приставов-исполнителей ограничивать выезд должников за пределы России, - поясняет Анатолий Касьяненко. - Ранее такая мера весьма осторожно применялась на основе ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В новом законе есть и серьезное новшество - теперь в случаях, когда исполнительный документ не является судебным актом, например штраф от ГИБДД, взыскатель или судебный пристав-исполнитель могут обратиться в суд с заявлением об установлении в отношении должника временного ограничения на выезд. Это позволило нам существенно активизировать деятельность в данном направлении".