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Заказник для леопарда

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Министерство природных ресурсов России проработает вопрос о создании в Приморском крае природного заказника федерального значения в целях сохранения популяции дальневосточного леопарда.

В настоящее время численность леопарда неуклонно сокращается в связи с браконьерской охотой и уничтожением мест его обитания, сообщает пресс-служба МПР РФ. Соответствующее поручение министру природных ресурсов РФ Юрию ТРУТНЕВУ дал первый заместитель председателя Правительства РФ Сергей Иванов.

В соответствии с поручением МПР России, совместно с заинтересованными ведомствами, администрацией Приморского края, Российской академией наук, разработает проект распоряжения правительства о создании природного заказника на базе заказников "Барсовый" и "Борисовское плато", а также о передаче в ведение Росприроднадзора заповедника "Кедровая Падь".

В дальнейшем МПР России планирует создать из заказников и заповедника единую, особо охраняемую природную территорию, что позволит сформировать сплошной ареал обитания дальневосточного леопарда, обеспечить все условия для сохранения исчезающей популяции.

Досье

Юго-западное Приморье - единственное в России место обитания дальневосточного леопарда - является главной частью его мирового ареала. Общая площадь сохранившихся мест обитания леопарда составляет сегодня лишь около 400 тысяч га. Ареал дальневосточного леопарда в последние 30 лет сократился в 45 раз. Только за два года документально зафиксировано браконьерское изъятие из популяции 8 особей этой редчайшей кошки планеты. В настоящее время в России осталось всего около 30 леопардов. Если не принять срочных мер по сохранению этого подвида, в ближайшее время это животное может исчезнуть.

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