Заказник для леопарда

Министерство природных ресурсов России проработает вопрос о создании в Приморском крае природного заказника федерального значения в целях сохранения популяции дальневосточного леопарда.

В настоящее время численность леопарда неуклонно сокращается в связи с браконьерской охотой и уничтожением мест его обитания, сообщает пресс-служба МПР РФ. Соответствующее поручение министру природных ресурсов РФ Юрию ТРУТНЕВУ дал первый заместитель председателя Правительства РФ Сергей Иванов.

В соответствии с поручением МПР России, совместно с заинтересованными ведомствами, администрацией Приморского края, Российской академией наук, разработает проект распоряжения правительства о создании природного заказника на базе заказников "Барсовый" и "Борисовское плато", а также о передаче в ведение Росприроднадзора заповедника "Кедровая Падь".

В дальнейшем МПР России планирует создать из заказников и заповедника единую, особо охраняемую природную территорию, что позволит сформировать сплошной ареал обитания дальневосточного леопарда, обеспечить все условия для сохранения исчезающей популяции.