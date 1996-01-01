Введен запрет на охоту на пернатую дичь

Запрет на отстрел птицы в текущем охотничьем сезоне действует по всему Приморью. Распоряжение "О запрещении проведения охоты на пернатую дичь в весенний период на территории Приморского края" подписал Сергей ДАРЬКИН. Цель документа - исключить возможность распространения в крае вируса птичьего гриппа.

В Приморье своевременно приняты все меры по нераспространению этого заболевания. Более 60 сотрудников ветслужб продолжают вакцинацию домашней птицы и подворовый обход в районах, близких к селу Воздвиженка Уссурийского городского округа, где в конце прошлой недели зафиксирован падеж 10 домашних птиц, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Отметим, что 15 апреля в Приморье из экспресс-лаборатории г. Владимира поступила точная информация о причине гибели птиц. Анализ установил наличие вируса гриппа. Одновременно взяты пробы более чем у 150 диких птиц, анализ всех проб дал отрицательный результат. В настоящее время в Воздвиженке и Приморье других очагов падежа птиц не обнаружено. В Воздвиженке установлен карантин на 21 день.

По словам специалистов Центра медицины катастроф, угрозы населению нет. Вместе с тем поликлиники, скорая медицинская помощь, специалисты Центра контролируют состояние здоровья населения в опасных районах. За последние пять суток не зафиксировано ни одного обращения жителей с симптомами респираторных заболеваний.

В крае заканчивается вакцинация домашней птицы против вируса птичьего гриппа. Прививки уже получили около 350 тысяч кур, гусей, уток и индеек в личных подсобных хозяйствах и частных подворьях.