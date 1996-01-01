Никита Михалков ответит за 12

Режиссер Никита МИХАЛКОВ построил подъездную дорогу и мост к своему гостевому домику в Междуреченском районе Вологодской области на деньги регионального бюджета.

Сейчас комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Вологодской области выясняет, на каком основании на строительство потрачено 12 млн руб. Поводом к обсуждению вопроса послужила статья в одной из региональных газет, в которой изложены подробности строительства, сообщают "Грани.Ru".