…Второго апреля исполнилось сорок дней со дня смерти Ильи САЛЬНИКОВА. Более месяца прошло с тех пор, как следователь военно-следственного отдела по Уссурийскому гарнизону лейтенант юстиции Артем СЕРДЮК подписал постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства") и принял его к производству.

Об этой трагедии "ЗР" уже неоднократно писал (см. №16 от 28.02.08 г. "НеКадетство", №18 от 06.03.08 г. "НеКадетство-2" и № 22 от 20.03.08 г. "Погоны на свалке").

Курсанта Уссурийского суворовского военного училища (УСВУ) Илью Сальникова нашли мертвым на территории недостроенного завода 23 февраля 2008 года. Согласно официальной версии следствия, парня довели до самоубийства "неуставные отношения". Между тем мать погибшего Елена САЛЬНИКОВА, уверена: ее единственного 16-летнего сына убили.

Не доверяя следствию, и на то есть веские причины, «ЗР» проводит собственное расследование гибели кадета 5 роты Ильи Сальникова.

Честно говоря, мы сомневались: надо ли еще раз возвращаться в этой теме? Может быть, стоит дождаться окончания следствия, а потом "огласить весь список"? Сомнения развеяли звонки от читателей, интересующихся, как продвигается "дело Сальникова".

Сорок дней бездействия

Сорок дней - знаковая дата и большой срок. За это время можно горы свернуть… Тем более что следствие велось буквально по горячим следам и все персонажи этой истории были под рукой: допрашивай - не хочу. На это надеялись Елена Валерьевна Сальникова, друзья ее сына и все, кто ждет честного ответа на вопрос, что же произошло в день Защитника Отечества на заброшенной стройке?

Но ждали они напрасно. Судя по документу, которым располагает "ЗР", следствие пока ни на йоту не продвинулось в сторону истины. В качестве доказательства, процитируем некоторые пункты из Указаний, данных лейтенанту юстиции Сердюку следователем по особо важным делам военного следственного управления по ДВО майором юстиции Л.В.ХАЦАЮКОМ… спустя месяц после начала следствия! Указания даны "в целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела".

п.6 - с целью возможного обнаружения следов преступления и иных предметов, имеющих значение для уголовного дела, необходимо провести дополнительный осмотр места происшествия - заброшенного здания 25 АРЗ и прилегающей местности.

п.7 - с целью установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, осмотреть изъятые тетради и блокноты Сальникова, личные вещи.

п.8 - необходимо назначить и провести следующие судебные экспертизы: судебно-медицинскую экспертизу трупа… и криминалистическую экспертизу, в ходе которой установить, имеются ли на фрагментах скотча, обнаруженном на глазах Сальникова и на маркере, отпечатки пальцев, кому они принадлежат и т.д.

п.11 - произвести осмотр ремня, использованного в качестве петли, маркера, фрагментов скотча, принять юридическое решение о признании указанных предметов в качестве вещественных доказательств.

п. 19 – изъять мобильные телефоны Г. и Г., осмотреть имеющиеся в них СМС-сообщения, входящие и исходящие вызовы, особое внимание уделить на информацию, поступившую с 22 февраля 2008 года.

И так далее на пяти листах. Всего в Указаниях 33 пункта. Если бы у нас была возможность опубликовать этот документ полностью, то у вас, уважаемые читатели, волосы встали бы дыбом! После его прочтения вывод следует только один: лейтенант юстиции Сердюк уперся в одну версию! Не хочется думать, что он сделал это умышленно. Скорее всего, по недомыслию: 24-летний Артем Николаевич только в прошлом году получил диплом юриста и опыта ведения подобных дел не имел. Его начальство не могло об этом не знать, тем не менее на "дело Сальникова" бросили новичка.

Кстати, это у следователя Сердюка мать погибшего курсанта буквально вымолила разрешение на проведение независимой экспертизы тела ее сына. И, как мы полагаем, не зря. Как только экспертиза будет готова, мы непременно познакомим читателей "ЗР" с ее результатами.

Погонами по лицу

После наших публикаций нам позвонили родственники бывших суворовцев, в разные годы отчисленных из училища "по собственному желанию". С некоторыми наш корреспондент встретился.

Рассказывает Надежда Васильевна Л.:

- Мой мальчик проучился в училище год в 4 роте во втором взводе. Он в совершенстве знает английский, и мы думали, что он станет военным переводчиком. А мне старшая дочь сразу сказала: "Мама, ты куда его устраиваешь?" А я ей не поверила. Когда я впервые туда приехала, то увидела затравленные глаза ребят. Они смотрели, как зверьки. Он у меня был отличник, а отличники там не нужны! Над ним все смеялись, его били за хорошие оценки. Он у меня каратист, но боялся выделиться из этой серой толпы. Однажды его ударили по затылку топориком, это у них такой метод воспитания. Из училища я его забрала в 2004 году.

Ольга Николаевна И. не скрывает слез:

- Виктор у меня поздний ребенок, я его родила в 35 лет. Я до сих пор себя проклинаю, что отдала его в "суворовское". Он не проучился там и девяти месяцев, как мы написали рапорт об отчислении. Сын меня об этом слезно просил, он говорил, что над ним измываются старшекурсники. Когда его отчисляли, офицер БАШМАКОВ перед строем сорвал с него погоны и ударил ими мальчика по лицу. С той поры прошло уже несколько лет, а я до сих пор не знаю, что там произошло. Виктор на эту тему не говорит, он стал замкнутым, сутками сидит за компьютером и не выходит на улицу. Он запирается в туалете и плачет. Я сама медик и вижу, что у него начались психические расстройства. В мае я повезу его в Москву. Я бы этих извергов задушила собственноручно!

… С февраля по март "ЗР" трижды "выстрелил" в сторону Уссурийского суворовского военного училища, но в ответ мы не получили даже приглашения на дуэль. Между тем наши публикации попали в "яблочко". Тому свидетельство - огромный общественный резонанс и… реакция командования УСВУ, повесившего на "ЗР" ярлык "лживой газеты". Именно такую мысль вдалбливают суворовцам некоторые офицеры.

Уж очень не по себе от наших публикаций начальнику 5-й роты подполковнику Виктору ЗУБКОВУ, перед строем кадетов пообещавшему с позором выгнать из училища курсанта, сливающего прессе информацию о безобразиях, творящихся в училище. Лучше бы он пообещал искоренить неуставные отношения во вверенном ему подразделении, а также прекратить бытующие в нем ежемесячные поборы с курсантов по 100-150 рублей в пользу "бедных". Об этом традиционном оброке в Уссурийске не знают, пожалуй, только младенцы.

Нашу газету очень не любит, и это еще мягко сказано, новоявленный "заслуженный учитель России", начальник училища генерал-майор Александр МИНЕНКО, мечтающий по-тихому уйти на пенсию, а также некоторые его подчиненные, использовавшие курсантов на своих подворьях как рабочую силу. На что мы можем им пообещать, так это то, что спокойная жизнь у них закончилась: тайное всегда становится явным.

Когда верстался номер

Как стало известно "ЗР", военная прокуратура по Уссурийскому гарнизону возбудила уголовные дела по ст.110 УК РФ против курсантов 5-й роты Антона ГОРЕВА и Константина ГОБАТЕНКО, по словам Елены Сальниковой, "систематически издевавшихся над ее сыном". О чем, кстати, она неоднократно предупреждала подполковника Виктора Зубкова и командира 1-го взвода майора Олега МАЛИШЕВСКОГО. Попал под око следствия и курсант Артур БАГРАМЯН, но за парня перед следствием хлопочут подчиненные его отца, полковника Григория БАГРАМЯНА, главного инженера строительного управления ДВО, специально приехавшие с этой миссией из Хабаровска. Интересно, кто им оплачивал командировку?

В настоящее время решается вопрос о передаче "дела Сальникова" из военной прокуратуры Уссурийского гарнизона в прокуратуру Приморского края. А также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении некоторых офицеров УСВУ. Но, по словам информированного источника, "у них в прокуратуре округа есть свои люди"…

И последнее. Как иллюстрацию к этой публикации мы использовали фото погибшего Ильи Сальникова. С разрешения его мамы, конечно. Поверьте, мы это сделали не ради эпатажа. Мы надеемся, что после публикации этого страшного фото прекратятся идиотские разговоры о самоубийстве Ильи из-за несчастной любви. Посмотрите на это фото, разве самоубийца мог себя так изуродовать?

Отзывы с форума сайта "ЗР" www.zrpress.ru

Выпускник 2-й роты, 2006 год:

- Я учился в УСВУ, и я не считаю, что это тюрьма. Это школа жизни, и каждый ее проходит, как ему предначертано судьбой. Офицерский состав училища очень хороший. Офицерский состав не пьет, просто сейчас такое поколение пошло... Прежде всего, эти мальчики пришли с гражданки и воспитывались они там вначале... Поэтому это не "суворовское" воспитало таких отморозков. Я рад, что закончил УСВУ... И не жалею, что отучился и время потрачено не зря. И вы, кадеты, я обращаюсь к вам, кто сейчас учится в стенах родного СВУ, следите сами за своими товарищами, не давайте другим унижать или еще что нибудь в этом духе своих товарищей! Я после окончания до сих пор общаюсь со всеми своими ребятами, с кем когда-то учился, с кем ел из одного бачка, спал в одной казарме, и все нелегкости военной службы проходили вместе! Я благодарен начальнику училища и всему офицерскому составу за то, что помогли встать на истинный путь!

28.02.08., CheerFul:

- При мне за 2 года тоже разных инцидентов было! Старшины просто закрывали глаза на происходящее, дабы не выносить сор из избы! Молодых парней из-за копейки денег жали кучами по углам и иглами для шитья в живот кололи (как вам) жестко! Да не такое было! Полроты на жаре подполковнику на даче забор строило! Туда отвезли, а 20 км ночью они пешком шли, а утром строевая! Это нереальный произвол! Уроды! А парня жалко! Соболезную!

27.02.08, Persey:

- Про воровство в училище я вообще не говорю - обыденная повседневность. Мобильные телефоны, письменные принадлежности, личные вещи, деньги - все это воруется. И это воровство среди самих суворовцев считается чуть ли не героизмом. Страшно другое. Сегодня в училище утвердился культ насилия, с традициями и понятиями зоны. Унижается личное достоинство подростка его же сверстниками. Просто так, ради забавы. Всякими способами: и морально, и физически. Те мальчишки, которые пришли в "школу жизни" следовать суворовским традициям - сам погибай, а товарища выручай - на деле столкнулись с другими: с волками жить, по-волчьи выть.

25.03.08, Schura:

- Не нужны сейчас СВУ! Это просто кормушка. Миненко еще 10 лет назад уходил на пенсию. И с тех пор каждый год суворовцы собирают огромные деньги ему на подарок... А он все тут... Никак не оторвется... Как от сиськи матери... Жаль детей... Мне очень хочется, чтобы наказаны были не командиры и воспитатели, которые не уделяли внимания детям (хотя тоже очень виноваты), а те изверги, что клеили на глаза скотч, что доводили до такого... Кто из этих тварей вырастет!!!?

Без имени:

- В училище организована и действует схема поборов. Поступление - 4000 у.е. 200 (курсантов) поступают на курс, если 70-80% платит, прикинь бюджет, а если 100%, то это 800 тыс. "зеленых" в "сезон". Вымогают старики у младших 300 руб. минимум (стипендия), 500-1000 руб. ежемесячно. Поборы командиров рот - 150 руб. с каждого (курсанта) в месяц. Неподчинение - избивают. Такая система, видимо, четко вертикально организована, и дележ идет, может, до самого округа. "Традиция" передается каждый год и транслируется на военные вузы как передовой уссурийский опыт.