Почему продавцы просроченных продуктов чувствуют себя вполне комфортно

Одной из проблем в сфере защиты прав потребителей является продажа просроченных и недоброкачественных продуктов питания на рынках и в несанкционированных торговых точках. В чем корень проблемы и ведется ли работа по профилактике правонарушений в сфере торговли?

Продавцов продуктов питания с истекшим сроком реализации, можно встретить повсеместно: в местах скопления людей, около крупных переходов и на автобусных остановках. На рынках целые ряды заняты торговлей залежалыми продуктами, что является грубым нарушением законодательства. Согласно статье 14 КоАП, в нашей стране запрещена продажа просроченных товаров. По всей России соблюдается этот закон, чего не скажешь, к сожалению, о нашем крае. Не стоит и говорить о последствиях, которые могут принести отравления просроченными консервами и тем более майонезом. Почему продавцы таких продуктов чувствуют себя комфортно, привлекая ценами малообеспеченные слои населения?

Корень зла

Как отметил старший инспектор отдела по выявлению правонарушений на потребительском рынке капитан милиции Марат МИРОНОВ, основная причина продажи просроченных продуктов кроется в том, что продавцы подобной продукции ощущают себя относительно безнаказанными. Раньше существовала статья 200 УК РФ, по которой за продажу недоброкачественных продуктов продавец привлекался к уголовной ответственности и мог даже получить срок до 2 лет, однако четыре года назад ее отменили, и теперь единственное возможное наказание - это штраф от 1 до 30 тыс. рублей, или, по решению суда, приостановка торговой деятельности сроком до 90 дней.

Досье В 2007 году в Приморском крае по ст.14.4 КоАП сотрудниками УНБППР ИАЗ УВД Приморского края было составлено 7079 административных протоколов. Большая часть - по просроченным товарам.

В Роспотребнадзоре считают, что основная причина этой проблемы - отсутствие должного контроля за предпринимателями и нежелание руководителей рынков и предприятий принимать меры по своевременному изъятию и утилизации просроченных продуктов питания.

Начальник отдела надзора за питанием населения Роспотребнадзора Галина Георгиевна ЛАУКИНА:

- Большинство предпринимателей надеются на русское "авось" - пронесет, не заметят. И действительно, согласно Закону №134 "О защите прав предпринимателей", мы не можем осуществлять проверки чаще чем раз в 2 года. А с момента регистрации предпринимателя проверить мы можем вообще только через 3 года. Единственное, мы можем осуществлять контрольную проверку на основании поступаемых жалоб от потребителей. И если посмотреть итоги прошлого года, то внеплановых мероприятий по надзору у нас в 4,7 раза больше, чем плановых, что, конечно, свидетельствует о недовольстве со стороны покупателей.

Для контролирующих органов остро стоит и вопрос о несанкционированной торговой деятельности. По словам представителей Роспотребнадзора, контроль за стихийной торговлей (а просроченные товары продаются, как правило, именно на таких торговых точках) имеет право осуществлять только милиция. Та, в свою очередь, сетует на недостаточный контроль за несанкционированными продавцами со стороны Роспотребнадзора.

Однако, что касается зарегистрированных торговых предприятий, рынков и юридических лиц, Роспотребнадзор регулярно, конечно, в рамках закона, осуществляет плановые проверки совместно с органами УВД Приморского края, Управлением Федеральной миграционной службы, Роструда и Управлением налоговой службы. Так, в 2007 году было обследовано 83,4% от общего числа рынков и торговых площадей.

Досье В ходе мероприятий по надзору на рынках Приморского края с декабря 2006-го по февраль 2008-го сотрудники Роспотребнадзора выявили 58 продуктов с грубыми нарушениями санитарно-химических и гигиенических нормативов (2,7% от числа исследованных образцов) и 138 продуктов питания с нарушениями микробиологических показателей. Составлено 893 протокола об административном правонарушении, приостановлена деятельность 9 предпринимателей сроком от 15 до 90 суток. Запрещена реализация 336 партий продуктов питания общим объемом 3155,23 кг. С предпринимателей взыскано штрафов на общую сумму 635 400 рублей.

Законные пути утилизации отбросов

Некоторые предприниматели считают, что есть законные способы сбыта залежавшейся продукции.

Чаще всего в гипермаркетах Приморья можно встретить распродажу продуктов, у которых вот-вот закончится срок годности. Некоторые магазины бесплатно раздают персоналу такие товары и продукты. Но наиболее распространенные среди продавцов способы избавления от просроченных продуктов - это возврат поставщику или самостоятельная утилизация товара (отправка под пресс, вывоз на мусорный полигон и т. п.). В таких случаях расходы на утилизацию предприниматели-поставщики заранее закладывают в стоимость товара. Кроме того, все чаще можно встретить деловые предложения от фермеров, скупающих именно просроченные продукты на корм скоту.

К сожалению, чаще всего просроченной еде "продлевают жизнь", перебивая номера, обмывая колбасу, перезамораживая рыбу.