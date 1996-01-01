Террор на лесной деляне

Cразу два открытых письма - в адрес Президента РФ и губернатора Приморского края - ушли от руководителя и владельца Приморского деревоперерабатывающего предприятия ООО "ПриМФ" Александра ТАРАТЕНКО в конце минувшей недели.

В обоих посланиях приморский бизнесмен просит оградить его бизнес (лесозаготовки, производство пиломатериалов и корпусной мебели из массива) от террора и поджогов, развязанных криминальными элементами с начала этого года.

На помощь местных правоохранительных органов предприниматель уже перестал надеяться. Его хозяйство как будто оказалось в аномальной временной петле и перенеслось в смутные 90-е, когда в бизнесе правили бал насилие и жестокость. Хотя, может, Приморье никогда и не выбиралось из этой петли?

"Уважаемый Сергей Михайлович, - начинает свои письма автор, - обратиться к вам заставило отчаяние, вызванное сознанием безысходности ситуации, сложившейся вокруг нашего предприятия.

Поздно вечером 15 марта в Партизанском районе - в 12 километрах от поселка Новолитовск, на арендуемом артемовским предприятием "ПриМФ" таежном участке в Волчанецком лесничестве Сергеевского лесхоза - прогремели взрывы. Взрывом уничтожило лесозаготовительное оборудование и вагончики рабочих-лесозаготовителей. Более того, неизвестные начали обстреливать охрану заготовительного пункта..."

Примечательно, что мартовское нападение на вышеуказанный участок - второе за последние несколько месяцев. Первое покушение на официально зарегистрированный лесной участок "ПриМФ" было совершено под самый Новый год - ночью 31 декабря 2007 г. ДДГ "ЗР" писала об этом. Тогда трое неизвестных в масках, угрожая оружием, выдворили сторожа участка из бытовки. Все жилые помещения базы и лесозаготовительную технику злоумышленники облили бензином и подожгли. По факту нападения и поджога было возбуждено уголовное дело, но преступники не найдены до сих пор.

В результате второго нападения положение ООО "ПриМФ", еще более усугубилось. 200 работников фабрики, выпускающей мебель, пиломатериалы, по сути, остались без работы на неопределенный срок.

По словам самого руководителя и владельца предприятия Александра Таратенко, следователи и оперативники, участвовавшие в расследовании декабрьского и мартовского разбойных нападений, - упорно пытались списать происшествия на "бытовуху" и обычное разгильдяйство лесорубов и охранников. На главный вопрос "кому выгоден этот беспредел?" официального ответа пока так и не дано.

Есть и неофициальная версия. В соответствии с ней, некоторым высокопоставленным "отдыхающим" в лесу показалось неинтересным соседство с рабочими, создающими сырьевую базу для производственного предприятия.

Александр Таратенко в своем открытом письме к властям взывает к помощи и подчеркивает, что во всей этой истории больше всего возмущает лицемерие официальной пропаганды: на словах - полная и повсеместная поддержка глубокой деревопереработки, вкладывание средств в развитие этой отрасли. А на деле нет защиты даже тех, кто уже давно занимается глубокой деревопереработкой и производит конкурентоспособную продукцию.