Во Владивостоке за сбыт героина задержан замначальника райотдела УВД

Следственным отделом по Владивостоку следственного управления Следственного комитета при Приморской прокуратуре РФ по материалам, поступившим из Приморского УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении замначальника УВД по Ленинскому району Владивостока. Дело возбуждено по ст. 228.1 ч. 3 п. "г" УК РФ. Как установлено следствием, сотрудник милиции сбыл героин, массой 3,15 г., что является особо крупным размером. Сейчас подозреваемый задержан. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.