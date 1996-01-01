Наказание неотвратимо…

В преддверии юбилея, который отмечается 6 апреля в День работника следственных органов, корреспондент "ЗР" встретился с Анной ЧЕРНЫШЕВОЙ, полковником милиции, заместителем начальника следственного управления при УВД Приморского края, начальником следственной части.

От рассвета до заката

Сегодня в следственной системе УВД ПК - 1200 следователей, которые за очень скромные деньги пашут от рассвета до заката. Нагрузка страшная, в райотделах у следователей в работе одновременно по сотне дел! И на каждое отведен определенный срок, а люди не железные... Поэтому высококлассные специалисты уходят из милиции в иные правоохранительные структуры, к примеру, в Госнаркоконтроль или в краевую прокуратуру, где следователи получают в 1,5-2 раза больше, хотя нагрузка там гораздо меньше. Полковник Чернышева не скрывает, что с кадрами в следственной части УВД ПК "большая напряженка".

- Мы - кузница кадров для других ведомств! - говорит Анна Васильевна. - Раньше люди приходили к нам работать за идею. Все жили одинаково, и заработная плата была на заднем плане. Мы жить-то стали более-менее нормально лет в сорок. А сейчас к нам приходят молодые следователи, которые хотят все и непременно сразу! Несмотря на слабый уровень подготовки.

У обаятельной Анны Васильевны нет ничего общего с шаблонными киношными следователями. У ее подчиненных, кстати, тоже. Она скептически относится к детективам, где следователь - женщина, которая бегает за преступниками "с пистолетом наголо", раздавая команды направо и налево. Чернышева делает исключение лишь для героев советского телесериала "Следствие ведут ЗнаТоКи". Но это уже классика!

Полковник Чернышова в милиции с 1969 года. Из тех, кто в 1963 году начинал работать в предварительном следствии, сегодня в органах никого не осталось. Она вспоминает, что самый массовый исход кадров из органов произошел после распада СССР, в начале 90-х годов. Когда в милицию брали людей абсолютно неподготовленных, был бы хоть какой-нибудь диплом. Конечно, это сказалось на качестве работы. Потом, правда, законодатели спохватились и планка профессиональных требований была поднята. Сегодня Анна Васильевна гордится своими сотрудниками. Она уверена, даже если они переметнутся под крышу другого ведомства, где сахар слаще, то ей не будет за них стыдно.

…Спектр подследственной деятельности подчиненных полковника Чернышовой обширен: от краж личного имущества до грабежей, разбоя и вымогательства, от причинения тяжких телесных повреждений до растрат, незаконного присвоения имущества и хищения путем мошенничества. Сегодня, кстати, это наиболее частые преступления в сфере экономики. Причем корни многих экономических преступлений берут начало во времена "прихватизации", когда ушлые люди, пользуясь несовершенством российских законов, гребли под себя все, что можно и что нельзя. Даже стратегические объекты.

К примеру, сейчас следователи следственного управления при УВД ПК пытаются вернуть легендарному "Дальзаводу" причалы, цеха и прибрежную территорию, выведенные из-под его контроля в 2002 году, когда предприятие банкротили по статьям устаревшего закона о банкротстве. Хотя в это же время уже действовал новый аналогичный закон. Чувствуете запах жареного? Кроме того, в 2004 году "Дальзавод" получил статус военного объекта, как говорится, со всеми вытекающими.

Одно из последних громких экономических дел - хищение более 20 миллионов рублей управляющим уссурийским филиалом одного из банков. Это дело раскручивал молодой следователь Алексей ДОЛГОПОЛОВ. Для обогащения незаконным путем "хитромудрый" экс-управляющий разработал две схемы мошенничества. По одной, используя свое служебное положение, он брал взаймы "безнал" у знакомых бизнесменов, обналичивал через счет подконтрольной ему фирмы и прокручивал. И всё было бы шито-крыто, но Сергейчука "кинули", и схема дала сбой.

Бизнесмены, его спонсировавшие и не получившие долги, обратились в головную контору банка. Началась проверка, попутно вскрылось, что помимо юридических лиц, управляющий обчистил депозитные счета обыкновенных граждан. Люди несли деньги в банк под проценты, а Сергейчук их вклады "реквизировал", причем проценты по вкладам выплачивались регулярно. Афера раскрылась когда, вкладчики пожелали снять со счетов свои кровные, которых там давным-давно не было. Сейчас бывший управляющий под стражей, а его дело - в суде города Уссурийска.

Куда уходят средства, в какие города?

Не перестаешь удивляться, до какой наглости, изворотливости и цинизма доходят преступники, дабы потуже набить свои карманы и кошельки.

В качестве иллюстрации, приведу вопиющий пример. Взрослые дяди и тети, у которых есть дети до 14-ти лет, конечно, помнят красивые пакеты со сладостями, фруктами и аляпистой открыткой с персональным новогодним поздравлением, которые в этом году их чадам раздавал добрый Дедушка Мороз. Как говорится, забота власти о подрастающем поколении налицо! Но, как выяснилось, презенты эти оказались с душком: из 14 миллионов рублей, выделенных администрацией края на новогодние подарки для ребятишек Приморья, восемь миллионов исчезли! В следственном управлении при УВД ПК надеются, что не навсегда. Чтобы у воров руки отсохли! Красть у детей и стариков - последнее дело.

Или дело МУП "ВладЭко", специализирующегося на вывозе бытовых отходов. В 2005 году тогдашнее руководство этой конторы прикарманило два миллиона рублей. Путь сравнительно честного отъема денег преступники продумали до мелочей: на базе этого МУПа были созданы два акционерных общества, которое махинаторы и возглавили. После чего одна из управляющих компаний Владивостока по подложным документам передала новоявленным "Рогам и копытам" новенькую технику, получив взамен долговые обязательства, которые никто не собирался оплачивать. Что и выяснилось в ходе следствия, которое закончилось в 2007 году, дело передано в суд.

Честно говоря, Владивостоку не везет на руководителей МУПов: боссы этих организаций долго в своих кабинетах не засиживаются, вокруг них постоянно нездоровая суета и скандалы, связанные с финансами. И если они еще не под следствием, то это не их заслуга, а временная недоработка правоохранительных органов. Поэтому, граждане жулики, растратчики, расхитители государственной и частной собственности, не расслабляйтесь! Возмездие неотвратимо! И вор непременно будет сидеть в тюрьме, где бы он ни отсиживался.

Два года бегал по городам и весям некий Лютый, подозреваемый в хищении крупной суммы денег в нескольких казино Владивостока. Отловили его в Чехии с помощью сотрудников Приморского филиала Интерпола. Когда его привезли на родину, он на сто процентов был уверен в своей безнаказанности, но, как говорят специалисты, "была собрана убедительная доказательная база", и дело Лютого ушло в суд.

Не так давно существовало МУП "Центральное", обслуживавшее часть Ленинского и Фрунзенского районов столицы Приморья. Глава этой конторы господин ВОЛОБУЕВ, видимо, желая улучшить качество обслуживания вверенной ему территории, создал еще два частных предприятия с аналогичным профилем деятельности. Одно из них возглавил его родственник, в другом МУП "Центральное" являлось соучредителем. А в качестве презента Волобуев отписал "новорожденным"… муниципальную собственность - два помещения в центре города. После чего МУП "Центральное" тихонько вышло из состава учредителей своего детища, "забыв" о дорогостоящем взносе. Но и здесь следователи не позволили жуликам поживиться: сейчас на помещения наложен арест, дело находится в суде.

К сожалению, судебные процессы по подобным делам тянутся длительное время и не имеют громкого общественного резонанса. В отличие от дел по убийствам или разбою. Дело в том, что до сознания многих обывателей не доходит тяжесть содеянного преступниками: ведь это не у них из кармана вытащили имущество на 14 миллионов рублей, а у государства. "Государство, - рассуждают иные граждане, - понятие абстрактное, и от такой "мелочи" не обеднеет".

Источник гражданской пассивности

Кстати, на вопрос журналиста "ЗР", чего не хватает следователям для наиболее продуктивной работы, помещений ли, оргтехники или, может быть, патронов, один уважаемый сотрудник следственной части ответил честно: "Не хватает воли государства! - И тут же добавил: - У нас законы принимаются, кажется, не для того, чтобы бороться с преступностью, а чтобы облегчить ей жизнь. Слишком много у нас депутатов, скажем так, с не очень красивым прошлым. И они принимают эти законы! Сегодня нормальный честный человек не может стать депутатом. Потому что сейчас все решают деньги. Юристов в ДВГУ готовят тоже за деньги, что очень плохо. Отсюда мы имеем прокуроров, которые состоят в ОПГ, и даже стреляют друг в друга. Отсюда и дискредитация всей правоохранительной системы.