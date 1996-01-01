Экономика ДФО в криминальной удавке

План по декриминализации экономики региона на 2008-2010 гг. обсудили руководители правоохранительных органов ДВ в Хабаровске.

Как отметил заместитель генпрокурора РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ГУЛЯГИН, Дальний Восток вошел в группу территорий с высоким уровнем экономической преступности.

Как прозвучало на совещании, организованные преступные группировки активно внедряются во внешнеэкономическую деятельность, занимаясь контрабандой леса, биоресурсов, драгоценных металлов. Кроме того, в настоящее время ни один госорган не располагает полной информацией о фактических объемах биоресурсов, вывезенных и реализованных за границей.