А ваш джип не военнообязанный?

На сегодняшний день на учете в военкомате Приморского края состоят 15 223 джипа и 37 918 грузовых автомобилей. Из них 60% составляют автомобили физических лиц.

А это значит, что в соответствии с Указом Президента РФ от 2 октября 1998 г. №1175 "Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности", в случае военных действий все эти машины будут призваны к военной службе. Автомобили организаций, т.е. любых юридических лиц, будут изыматься безвозмездно и в первую очередь. Джипы, принадлежащие частным лицам, официально будут выкупаться. Но, по словам начальника отдела учета и предназначения техники Краевого военного комиссариата подполковника Дмитрия ЧИЖЕВСКОГО, пока неизвестно, по каким критериям и расценкам будет определяться стоимость автомобиля.

В случае отказа проводить своего "железного друга" на войну хозяину придется нести ответственность "по законам военного времени". Согласно статье 19.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неисполнение установленных законодательством РФ военно-транспортных мобилизационных обязанностей влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц - от 5 до 10; на юридических лиц - от 100 до 200 МРОТ.