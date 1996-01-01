Шаурма с "букетом"

Ситуация, связанная с массовым отравлением людей, наевшихся шавермы в киоске на ул. Острякова во Владивостоке, стала причиной масштабных проверок всех подобных заведений Владивостока. Этот вопрос под контроль взяла не только прокуратура, но и лично губернатор Приморского края.

Напомним, в период с 18 по 22 марта 2008 г. во Владивостокскую городскую клиническую инфекционную больницу № 1 поступило 34 человека с предварительным диагнозом - пищевое отравление с подозрением на сальмонеллез. Прокуратура Владивостока провела проверку торговой точки и выяснила, что киоск, в котором торгуют мигранты-нелегалы установлен самовольно, предпринимательская деятельность ведется без документов, в антисанитарных условиях. Согласно лабораторным испытаниям на поварском пинцете и ноже для резки шавермы, которые использовались в киоске, обнаружены болезнетворные бактерии (предположительно - кишечная палочка). При этом владелец точки уже не раз штрафовался приморским Роспотребнадзором за нарушение правил торговли.

Последствием выявленного букета правонарушений стали не только административные протоколы Роспотребнадзора и Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, но и вопрос о возбуждении в отношении владельца торговой точки уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Не поздоровится и другим производителям восточной кулинарии. Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА, прокурорам районов Владивостока направлено задание о проведении массовой проверки соблюдения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства при организации мелкорозничной торговли продуктами питания.

В этой ситуации непонятно одно: почему для инициации мер прокурорского реагирования обязательно нужно было, чтобы случилось что-то страшное? Ведь эти киоски работают в таких условиях не первый день, кроме того, с каждым разом их становилось все больше даже в тех местах, где их расположение запрещено законодательством. Взять, скажем, остановки. Один из них стоит в непосредственной близости от Управления милиции, призванного выявлять подобного рода вещи.

Между тем, как разъяснил "ЗР-Диалог" и.о. начальника Управления милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства Александр МИХАЕВ, все, что может сделать милиция в данном случае, - выявить факт, составить протокол об административном нарушении и направить в Роспотребнадзор, и только он может вынести постановление о прекращении деятельности этой торговой точки. Впрочем, по резонному рассуждению Александра Ивановича, прежде чем ликвидировать этот киоск, стоит разобраться, кто выдал владельцу разрешение на его установку.

По словам начальника отдела надзора за питанием населения Роспотребнадзора Галины ЛАУКИНОЙ, согласно закону №134 о защите прав предпринимателей, они не могут осуществлять проверки предпринимателей и магазинов каждый день. Закон строго регламентирует сроки плановых проверок, а именно не чаще чем раз в 2 года. А с момента регистрации предпринимателя, проверить что можно вообще только через 3 года. Сегодня такого понятия, как "их гоняют", не существует. Единственное, что может Роспотребнадзор, так это осуществлять контрольную проверку на основании поступающих жалоб от потребителей.

В итоге складывается впечатление, что торговцы шавермой, самсой и прочими чебуреками просто уверены в своей безнаказанности. Во-первых, из-за отсутствия должного контроля со стороны контролирующих органов, во-вторых, из-за зачастую намеренного попустительства с их же стороны. Как бы то ни было, коррупцию в нашей стране пока никто не отменял.