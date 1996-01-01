Ротация военкомов приказала долго жить

Напомним, что в мае 2006 г. тогдашний министр обороны Сергей ИВАНОВ решил бороться с коррупцией в военкоматах путем переброски кадров с одного места службы на другое. Только за 2006 год до 25% начальников ВК субъектов Федерации сменили места службы.

Однако стоило только взяться за рядовых сотрудников, как сразу стали возникать проблемы. Например, как рассказал нам рядовой сотрудник Приморского военкомата: "Хорошо! Я поеду в Засранск, но, простите, куда я дену жену - бизнес-леди и детей, учеников выпускных классов?"

Поэтому распоряжение министра, как говорят сами офицеры военкоматовского корпуса, положили в долгий ящик и используют только по необходимости, когда требуется привести какого-нибудь зарвавшегося сотрудника в чувство.