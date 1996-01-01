Пассажирка поезда недовезла 37 млн рублей

Крупнейшая в этом году партия героина изъята из незаконного оборота сотрудниками Дальневосточного управления внутренних дел на транспорте. Пресечен крупный канал поставок этого самого "тяжелого" наркотика из стран СНГ на Дальний Восток России.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по ДФО, в поезде сообщением Москва - Владивосток было обнаружено и изъято 18 кг 315 г героина. Наркотик перевозила в сумке 46-летняя пассажирка. Приблизительная стоимость изъятого - 37 млн руб.