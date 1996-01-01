Над Аланом Будаевым сжалились

Верховный суд РФ изменил меру пресечения с содержания под стражей на денежный залог в размере 750 тыс. руб. вице-мэру Владивостока Алану БУДАЕВУ, обвиняемому в хищении из городского бюджета 151,3 млн руб.

Напомним, что Алан Будаев и четверо его сообщников - заместитель начальника управления содержания жилого фонда Оксана ПАНФИЛОВА, гендиректор муниципального унитарного предприятия "Владстройзаказчик" Евгений ЧЕРНЫЙ, заместитель гендиректора ООО "Тихоокеанская юридическая компания" Владимир РЕЦКИЙ и его сотрудник Дмитрий ПЕКАРНИКОВ обвиняются в хищении из городского бюджета 151,3 млн руб. По версии следствия, схема хищения предполагала принуждение руководителей МУПов к заключению заведомо убыточных договоров уступки требования долга муниципалитета специально созданному для этих целей ООО "Приморская гавань". Далее следовало взыскание долгов с горадминистрации, перечисление денежных средств на счета подставных компаний для их последующего обналичивания и распределения между участниками преступной группы. С 9 января этого года в Ленинском райсуде слушается уголовное дело вице-мэра и его сообщников.

Как сообщило РИА PrimaMedia, адвокат чиновника Анатолий ПЕТРОВ назвал решение коллегии Верховного суда в отношении Алана Будаева "актом гуманности", поскольку его подзащитный - вдовец и один воспитывает двух несовершеннолетних детей.