Сутки в СИЗО зэкам посчитают за двое суток в колонии

ФСИН России выступила с необычной инициативой. Суть ее в том, чтобы засчитывать заключенным сутки, проведенные в СИЗО, за двое суток пребывания в колонии. По сути, это признание давно уже очевидного факта: в России условия содержания подозреваемых в два раза хуже, чем осужденных, сообщают информагентства.

По новому законопроекту, один день, проведенный в следственном изоляторе, приравнивается к двум с половиной суткам в колонии-поселении, к двум дням в колонии общего режима и к полутора суткам, проведенным в колонии строгого режима. Пропорция 1:1 сохранится только для заключенных, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пересчитывать сроки будут только тем осужденным, кто соблюдал все правила поведения в СИЗО.