"Жадных" курсантов в училище бьют и отрезают им карманы

О гибели курсанта Уссурийского суворовского военного училища (УСВУ) Ильи САЛЬНИКОВА "ЗР" писал уже дважды (см. "ЗР", № 16 от 28.02.08, "НеКадетство" и № 18 от 06.03.08 "НеКадетство-2"). Напомним, что тело 16-летнего кадета нашли 23 февраля на заброшенной стройке, в полусотне метров от казарм. Со дня трагедии прошел почти месяц, но каких-либо прояснений в деле Ильи Сальникова нет: следователи военной прокуратуры, согласно официальным заявлениям, упорно работают в направлении ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". Между тем мама погибшего по-прежнему убеждена, что ее единственный сын – жертва неуставных отношений, процветающих в элитном учебном заведении.

Пользуясь правом, данным прессе Законом "О средствах массовой информации", "ЗР" проводит собственное расследование ЧП в УСВУ. Сегодня - время огласить некоторые его итоги, а читателям поразмыслить.

Огласите весь список…

Странное отчисление и отъезд домой в Комсомольск-на-Амуре курсанта 6-й роты Олега ГУЦУЛЕ, через несколько дней после гибели Ильи Сальникова, "ЗР" поставил под сомнение еще две недели назад в статье "НеКадетство-2". Официальная версия его скоропалительного убытия - психическое расстройство - нас не устраивала. Уж очень она, мягко говоря, походила на детский лепет: якобы к Олегу по ночам являлся погибший и требовал завершить какое-то дело. И, как выяснилось, интуиция нас не подвела.

...27 февраля Олег Гуцуле из училища сбежал. Когда его хватились, в роте были отменены занятия, а среди личных вещей беглеца нашли… список курсантов, приговоренных к смерти. Этот документ видели присутствующие при осмотре, но количество "обреченных", как и их фамилии, очевидцы назвать не могут: список мгновенно исчез в кармане офицера Ж. Позже, чтобы не будоражить впечатлительные ребячьи умы, документ был объявлен шуткой, детской игрой. Бесследно испарилась и тетрадь Гуцуле, в которой, если верить его эсэмэске, присланной приятелю-сокурснику, находилось объяснение его поступков. Еще Олег просил, чтобы о нем не беспокоились и что о себе он позаботится сам. Но беглеца вскоре нашли, по слухам, он скрывался в Уссурийске у своей подруги. Что было дальше, вы знаете. Сегодня, по данным "ЗР", Олег Гуцуле отсиживается далеко от Приморья в воинской части под крылом отца.

Эти факты руководство УСВУ утаило от членов комиссии Министерства обороны РФ, следователей военной прокуратуры и, естественно, журналистов.

В связи с этими событиями в ином свете воспринимается гибель суворовца Володи ШАТОХИНА 6 ноября 2007 года. Его, как и Илью Сальникова, обнаружили повесившимся: Владимир покончил жизнь самоубийством на старом КПП, сунув голову в петлю из скотча. Его смерть преподнесли как самоубийство из-за несчастной любви, сославшись на предсмертную записку. На самом деле никакой записки не было, а была эсэмэска со словами: "Прощай, любимая!", отправленная с мобильника Шатохина. Как выяснил "ЗР", веской причины сводить счеты с жизнью у Владимира не было: учился он хорошо, накануне суицида вернулся в училище из дома, отдохнувший и веселый. Родители Шатохина не стали поднимать шум, они поверили официальной версии смерти их сына.

...Между тем два суицида за полгода в одном элитном учебном заведении невольно заставляют насторожиться: не многовато ли? Может быть, причина гибели безусых курсантов, почти мальчиков, отнюдь не неразделенная любовь, как это озвучивает руководство УСВУ, а нечто иное, нам пока неведомое? И здесь возникает закономерный вопрос: чего так испугался офицер Ж., скрыв список Гуцуле от курсантов, если это всего лишь детская игра? И не было ли среди «приговоренных» Шатохина?

По этому поводу вспоминается рассказ мамы Ильи Сальникова Елены Валерьевны. Через день после гибели сына она приехала в Уссурийск со своей мамой. От переживаний у пенсионерки защемило сердце, и ее срочно доставили в госпиталь. Благо он находится в двух шагах от училища. Медсестра, узнав, кому она ставит капельницу, посочувствовала пожилой женщине и обнадежила, что родственники Ильи правду не найдут. И еще добавила:

- В училище это восьмой аналогичный случай, и виновных никогда не находили.

Жуткое откровение, в которое трудно поверить! Скорее всего, медсестра оговорилась: восемь самоубийств даже за длительный отрезок времени скрыть невозможно. С другой стороны, никто ее за язык не тянул. Тем более при свидетелях. Короче, поломать голову было над чем.

И тут совершенно случайно "ЗР" стал известен еще один факт суицида кадета УСВУ. Курсант-самоубийца жил во Владивостоке, на улице Карбышева, 27. Правда, это ЧП произошло давно, по нашим сведениям, в 90-е годы прошлого века. Но, если это так, то начальник училища генерал-майор Александр МИНЕНКО, должен знать об этом случае: он возглавил УСВУ в 1992 году. Может быть, он огласит весь "список Гуцуле"? Или опровергнет его. Если, конечно, у него хватит смелости. Возмущенная общественность требует!

Не о чести речь

Впрочем, подвигов от руководства УСВУ ждать не следует. Вспомните, как первые дни после гибели Ильи Сальникова пресса шумела по поводу нездоровой психологической атмосферы и неуставных отношениях в суворовской среде, а отцы-командиры отмалчивались. Они лишь единожды попытались совершить наступательный маневр, выставив в качестве "тяжелой артиллерии"… госпожу Баграмян, мать одного из курсантов.

Эта женщина приехала в Уссурийск из Хабаровска сразу же после гибели курсанта Сальникова. Почти две недели она гостила на территории закрытого учебного заведения, собирая подписи среди кадетов под письмом в Министерство обороны РФ в защиту их альма-матер. Лейтмотив послания: "Руки прочь от УСВУ! Неуставных отношений здесь нет!"

Она же организовала съемку на территории училища и показ оправдательного сюжета на одном из местных телеканалов. Не имея ни морального, ни юридического права, эта дама облила грязью погибшего и его мать, громогласно заявив, что Илья вырос в неблагополучной семье, что у него никогда не было карманных денег, что он был всем должен, а повесился парень из-за… несчастной любви. И офицеры УСВУ, зная истинное состояние проблемы, с благоговением слушали эту ложь. И даже вторили ей. Интересно, как после этого они смотрели в глаза своим воспитанникам? Я бы с этими "героями", забывшими перед объективами телекамер о чести российского офицера, не советовал идти в разведку.

Что же касается госпожи Баграмян, то ее активность понять можно: фамилия ее сына фигурирует среди тех, кто третировал покойного Илью. И об этом знал ротный воспитатель майор Олег МАЛИШЕВСКИЙ. По словам Елены Сальниковой, в январе 2008 года он ей поклялся, что лично проследит, чтобы ее сына больше не трогали. К сожалению, майор слово офицера не сдержал.

Впрочем, о какой офицерской чести и о каком слове офицера может идти речь, если курсантские погоны, один из символов офицерства, пачками валяются на помойке в нескольких метрах от училища, среди пустых винных и водочных бутылок: арсенал стеклотары регулярно пополняют будущие господа офицеры и их наставники. По данным "ЗР", не гнушаются кадеты и наркотиками.

Иногда злоупотребляющих курсантов отчисляют за "аморальное поведение", как это случилось в 2007 году с экс-кадетом Зиновьевым, проживающим ныне в Уссурийске. Помимо попоек, которые он устраивал в казарме, "изгнанник" таскал на территорию элитного училища девочек по вызову. Естественно, эти мелочи от общественности замалчивались. Хочется спросить родителей, поддавшихся чарам сериала "Кадетство", о такой ли школе мужества они мечтали, отдавая своих ребят в закрытое учебное заведение?

Как стало известно "ЗР", после отчисления Зиновьев регулярно приходил к училищу и вызывал по телефону Илью Сальникова поговорить "по душам". Их рандеву проходили на заброшенной стройке. Илья боялся Зиновьева, тот постоянно требовал от него денег. Об этих встречах знала вся рота: когда Сальников не отвечал на звонки, Зиновьев звонил дневальному и просил передать его просьбу. После гибели Ильи Зиновьев исчез.

Воруют все и всё!

Бывший курсант УСВУ Алексей С. отчислился из училища почти два года назад. В рапорте он честно написал причину отчисления: "неуставные отношения". По словам его мамы Ирины Николаевны, "два года учебы сына в "суворовском" превратились в два года мучений". Хотя Алексей поступил в училище добровольно, без чьей-либо поддержки: он мечтал о карьере военного.

- У нас проблемы начались с первого курса. Когда я к нему приехала в первый раз, то увидела на голове ожог в форме "птички". Это у них такая эмблема. Вы думаете, я от него чего-нибудь добилась? Леша только твердил, что спал и ничего не слышал, - рассказывает Ирина Николаевна.

Однажды она застала сына с абсолютно черным ухом. Тогда Алексей уверил мать, что ударился на физкультуре о штангу. Сегодня он с грустной улыбкой признался, что его ударил старшекурсник. Ни за что, просто Алексей невовремя проходил мимо. Правда, утром обидчик извинился, сославшись на то, что вчера был пьян и у него было плохое настроение из-за двойки по физике.

По словам Алексея, воровство в училище процветает повсеместно, в основном этим грешат ребята, к которым не приезжают родители или которые живут далеко и не могут уехать на выходные. Воруют всё, от сладкого до туалетной бумаги. "Жадных" бьют и отрезают им карманы. Курсанты, отбывающие на выходные, обязаны принести "невыездным" что-нибудь вкусненькое. Вернувшихся пустыми жестоко бьют в назидание другим.

Многие ротные воспитатели на эти издевательства смотрят сквозь пальцы: за вмешательство в курсантскую самостийность вполне можно… получить в глаз. Дети "крутых" и "блатных", чувствуя безнаказанность, сбиваются в группировки и забивают офицеров.

- Чем чаще я туда ездила, тем больше у меня создавалось впечатление, что училище – это тюрьма для малолетних. И туда заталкивают тех, с кем не могут справиться родители, - говорит Ирина Николаевна.

В ноябре 2006 года, возвращаясь с каникул, Алексей С. забыл привезти "спецзаказ", копченую курицу. Об оброке он вспомнил лишь на пороге училища. Парень представил, что его ждет, и вернулся домой. Сейчас Алексей учится в обыкновенной школе. Он счастлив, что вырвался из "суворовского ада".

Когда верстался номер

По некоторым сведениям, в УСВУ "тихой сапой" готовят к отчислению курсантов, причастных к делу Ильи Сальникова. Все они – иногородние. Если это правда, то мотивация такого решения понятна: нет человека, нет проблемы.

И еще, на днях из Москвы пришло сообщение о присвоении начальнику УСВУ генерал-майору Александру Миненко почетного звания "Заслуженный учитель России". Поговаривают, что 60-летнего суворовца ждет хорошая пенсия. И, судя по всему, у автора есть уверенность, что мальчики кровавые не будут стоять в глазах у новоявленного заслуженного учителя. Как говорится, спите спокойно, товарищ генерал!