Террор раскрасят в разные цвета

Для реагирования на угрозы терроризма в России планируется ввести пять уровней террористической опасности, сообщают информагентства.

О введении антитеррористической шкалы на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил директор ФСБ Николай ПАТРУШЕВ. Эксперты считают, что система окажется эффективной и даже может быть распространена на пространстве СНГ. Шкала состоит из пяти уровней, различающихся по цветам. Наименьшую степень опасности, соответствующую повседневной "норме", обозначает зеленый цвет, синий уровень соответствует призыву "быть настороже", желтый характеризуется как "серьезный", оранжевый - близкий к "критическому" - красному.