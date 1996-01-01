2008 год судебные приставы начали с чистки рядов

За первые два месяца 2008 г. сотрудники отдела собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по ПК провели 29 служебных проверок, по результатам которых 12 госслужащих, допустивших нарушения, привлечены к ответственности.

В результате проверок, в отношении одного сотрудника судебных приставов в СУ СК при Прокуратуре РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Отдел собственной безопасности выяснил, что судебный пристав-исполнитель заключил от имени Управления Федеральной службы дополнительное соглашение к несуществующему договору с ООО "Восточная стивидорная компания" о хранении на складе товаров, подлежащих конфискации, хотя полномочий на это пристав не имел. Конфискованные товары занимали 73 контейнера. Эта сделка нанесла приморской службе судебных приставов немалый материальный вред - 896 тыс. руб. Кроме того, в январе 2008 г. Михайловский районный суд признал другого судебного пристава - исполнителя виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно.