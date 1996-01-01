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Прокуроры пересчитали порожние вагоны
Приморской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению Дальневосточной железной дороги по факту большого скопления порожних вагонов на железнодорожных станциях Приморского края, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В ходе проведенной прокурорской проверки установлено, что после прибытия и выгрузки вагонов собственники или иные правообладатели не спешат убирать порожние вагоны с железнодорожных путей, ожидая появления нового заказа на перевозку груза. Подчас порожние вагоны ожидают груз по 2-3 недели, а то и больше. Оно и понятно, собственники вагонов не желают платить за порожний прогон вагонов или отстаивать вагоны на железнодорожных путях необщего пользования.
В принципе закон предоставляет им такую возможность. Однако собственникам вагонов не следует забывать, что предоставление возможности не связанного с перевозочным процессом нахождения порожних вагонов на железнодорожных путях является одной из услуг оказываемых владельцем железнодорожной инфраструктуры по договору, причем услуги, не являющейся обязательным условием публичного договора по использованию инфраструктуры. И таким правом не следует злоупотреблять.
Желая сэкономить денежные средства, владельцы вагонов даже не задумываются о том, каковы последствия подобной экономии. Пропускная способность железных дорог Российской Федерации невелика. По информации, предоставленной начальником Дальневосточной железной дороги ЗАИЧЕНКО М. М., в январе 2008 года на железнодорожных станциях только Приморского края скопилось около 2530 порожних вагонов, большая часть из которых фитинговые платформы. Занятость станционных путей и фронтов выгрузки под простоем порожних вагонов неизменно приводит к отставанию от графика движения поездов в пути следования, задержке в доставке груза на станцию назначения, выгрузке и загрузке груза.
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