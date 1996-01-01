Десант Генпрокуратуры в Приморье

Мощный десант из Генпрокуратуры РФ ожидался в Приморье на момент сдачи этого номера в печать. По некоторым данным, прокуроры продолжат расследование громких покушений на приморских представителей политической элиты, разбора ряда экономических споров, а также контроля за соблюдением законности и сфере лесного и рыбного хозяйства.