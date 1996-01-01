В России предотвращено более 70 терактов

В марте исполняется два года с момента образования Национального антитеррористического комитета (НАК).

Несмотря на удаленность Приморского края от основных очагов напряженности, на территории нашего региона выделяют ряд факторов, представляющих угрозу распространения преступлений террористической направленности: незаконный оборот оружия и боеприпасов, высокий уровень нелегальной миграции, наличие крупных стратегических предприятий, транспортной и энергетической инфраструктуры и т.д.

По словам Павла МЕЗЕНИНА, руководителя рабочего аппарата Оперативного штаба НАК в Приморском крае, сотрудники антитеррористического комитета большое внимание уделяют выявлению в среде нелегальных мигрантов лиц, связанных с международными террористическими и экстремистскими организациями. В 2006 г. в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий в Приморье установлены и задержаны находившиеся в международном розыске 3 гражданина Узбекистана, причастных к террористической деятельности. В 2007 г. выявлено 7 выходцев из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в преступной деятельности.