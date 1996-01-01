ГИБДД Приморья с новым начальником

После совещания в УВД Приморского края стало известно, что место главного государственного автомобильного инспектора Приморского края займет Валерий КЛОЧКОВ.

Теперь уже бывший начальник РЭО УВД г. Владивостока сменит на этом посту Юрия ОБОРИНА. Юрий Владимирович ушел в отпуск с последующей отставкой по выслуге лет.

Примечательно, что еще неделю назад персона Валерия Викторовича рассматривалась не больше как очередной слух, о чем "ЗР" сообщал. Слишком много было соискателей на заветного кресло, однако ни одна из персоналий не устраивала УВД и администрацию края одновременно.