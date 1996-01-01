Суд присяжных - любительское правосудие или атрибут гражданского общества?

C введением суда присяжных на территории России и в частности на Дальнем Востоке связано немало скандалов. Случаи, когда заседатели выносили оправдательные вердикты людям, обвиняемым в жестоких убийствах, изнасилованиях, коррупции были зафиксированы практически в каждом регионе. Однако, несмотря на зачастую отрицательные оценки суда присяжных со стороны гособвинения, со временем плюсы этого института будут все очевиднее.

Дорогой процесс

Судебные процессы в составе присяжных в ДФО в течение первых трех лет были не столько хлопотным, сколько затратным делом. Для того чтобы сформировать одну коллегию из 12 человек, приходилось предпринимать по пять и более попыток. А за один раз для отбора вызывалось по 300-500 человек. Можно представить, сколько денег уходило на одни только почтовые расходы. Однако из вызываемых для отбора являлись лишь единицы. Тогда граждане крайне неохотно участвовали во всякого рода правоохранительных процедурах.

Впрочем, по мнению судей, эта проблема останется в России спустя 20 и даже 50 лет работы института присяжных. Та же тенденция до сих пор сохраняется и в тех государствах, где институт присяжных действует непрерывно много лет. Как отметил судья Приморского краевого суда Александр ТРОЕГЛАЗОВ, "в США кандидаты в присяжные заседатели также не горят желанием оторваться от своих повседневных забот для осуществления правосудия, некоторые из них стараются под разными предлогами уклониться от избрания в состав коллегии. Это довелось наблюдать лично, присутствуя на судебном заседании во время командировки".

Но затратность и растянутость во времени процедуры формирования коллегии присяжных - это еще полбеды. На Дальнем Востоке были проблемы и посерьезнее. Тут следует отметить: перед тем как преступить к работе, присяжных знакомят с их правами и обязанностями. Так, заседатели не должны обсуждать уголовное дело с кем-либо, включая других присяжных, в ходе всего судебного разбирательства. При этом обязаны немедленно доложить председательствующему, если кто-либо пытался обсудить с ними рассматриваемое дело. Присяжным запрещено самостоятельно заниматься расследованием уголовного дела. Более того, они не должны читать газетные статьи, слушать радиопередачи или смотреть телевизионные программы о процессе, в котором участвуют.

Правосудие вслепую

Вопрос соблюдения этих правил остается полностью на совести присяжных. Каким-то образом это контролировать - устанавливать, например, слежку за заседателем, даже в исключительных случаях, - вряд ли будут.

В истории дальневосточного суда присяжных до сих пор на слуху скандал, связанный с уголовным делом по обвинению Владимира ГОЛБАНА по кличке Молдаван и членов его банды, которые обвинялись в совершении ряда заказных убийств по всей стране и других преступлениях. Первый состав коллегии присяжных был распущен из-за того, что количество выбывших присяжных превысило количество запасных.

Первого заседателя председательствующий судья Приморского краевого суда, где шел процесс, отстранил за неявку. Другого - оперативные службы милиции заметили в общении с адвокатом одного из подсудимых. Третья заявила, что ей подбросили в почтовый ящик вырезки газетных статей по рассматриваемому делу и она потеряла объективность. Таким образом, общее число присяжных стало меньше 12.

Как рассказал пресс-секретарь Приморского краевого суда Сергей ИГНАТЕНКО, судебное заседание было начато вновь со стадии формирования коллегии присяжных. По окончании судебного следствия и прений новый состав коллегии присяжных вынес обвинительный вердикт в отношении всех подсудимых по большинству эпизодов обвинения. На основании этого вердикта Приморский краевой суд приговорил организатора банды Владимира Голбана к пожизненному лишению свободы, а остальных подсудимых к длительным срокам лишения свободы.

Впасть в эмоции

Вместе с тем в российской практике института присяжных нередки случаи, когда суд присяжных зачастую оправдывает подсудимых при очевидных обстоятельствах их виновности. Одно из самых нашумевших дел (опять-таки связано с Приморьем) - по обвинению женщины, обвиняемой в организации заказного убийства своего бывшего мужа и его новой жены. До этого супруги прожили вместе 18 лет, родили и воспитали двоих детей. После этого супруг бросил жену и женился на ее подруге. Обиженная жена решила отомстить мужу и его любовнице и попросила частного детектива подыскать киллера. Детектив обратился в милицию.

На переговоры с заказчицей пришел под видом киллера оперативник. Оба убийства планировалось инсценировать под несчастные случаи. Первой должна была умереть разлучница, чью жизнь мстительница оценила в $1 тыс. Милиционер получил задаток, а потом принес покинутой жене перчатку жертвы, сказав, что задание выполнено. После того как заказчица отдала "киллеру" оставшуюся часть гонорара и начала переговоры об убийстве мужа, ее арестовали.

В прокуратуре не сомневались в перспективности этого дела: мотивы ясны, купюры помечены, аудиозаписи переговоров с "киллером" есть. По желанию обвиняемой ее дело рассматривалось в суде присяжных. Но присяжные проигнорировали доказательства и оправдали заказчицу убийств, которую освободили прямо в зале суда. Верховный суд отменил этот приговор, но вторая коллегия снова ее оправдала. По мнению профессиональных судей, очевидно, что присяжные и в первом, и во втором случае поддались эмоциям.

Суд от народа

Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются на основе избирательных списков, к составлению которых суд не имеет никакого отношения. Они составляются муниципальными образованиями, а затем направляются в администрацию субъекта. Далее - случайная выборка с помощью компьютерной программы. Следует отметить, что присяжными не могут быть лица моложе 25 лет, имеющие неснятую или непогашенную судимость, люди с психическими отклонениями. В заседатели также не возьмут сотрудников правоохранительных органов, судей, военных, священников, руководителей органов государственной власти.

За каждый день заседания присяжному заседателю выплачивается денежное вознаграждение - половина судейского оклада пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период. Иными словами, как отметил Сергей Игнатенко, приблизительное дневное вознаграждение присяжного за участие в процессе составляет 486 руб.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, коллегия присяжных заседателей отвечает на следующие основные вопросы: "Доказано ли, что имело место деяние, в котором обвиняется подсудимый?", "Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?", "Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?". Если на все эти вопросы коллегия даст положительный ответ, считается принятым обвинительный вердикт.

Если хотя бы на один основной вопрос коллегией будет дан отрицательный ответ, считается принятым оправдательный вердикт.

На основании принятого коллегией присяжных вердикта председательствующий судья определяет юридическую квалификацию содеянного и назначает наказание (если вердикт обвинительный) или оправдывает подсудимого (если вердикт оправдательный). С участием присяжных заседателей в РФ могут быть рассмотрены только уголовные дела, которые рассматривают по первой инстанции суды краевого (областного) звена. Прежде всего это дела об умышленных убийствах с отягчающими обстоятельствами, а также дела по фактам преступлений, совершенных в составе банды или организованного преступного сообщества.

Что касается вопроса, насколько серьезно подходят присяжные заседатели к рассмотрению конкретных дел, то, по словам Александра Троеглазова, "в процессе присяжные, как правило, внимательно исследуют представленные сторонами доказательства, задают интересующие их вопросы. При вынесении вердикта в совещательной комнате коллегия присяжных редко совещается менее 3 часов, а порой и гораздо дольше, и не всегда вердикт принимается единогласно.

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