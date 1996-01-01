Милиционеры обезвредили банду убийц таксистов

После тщательных поисков стражам порядка удалось обезвредить банду убийц водителей такси из Владивостока и Артема. Например, осенью 2007 г. на золоотвале в Артеме был найден труп мужчины с множественными ножевыми ранениями. Раскрытое убийство не единственное, совершенное этой преступной группой. Сейчас находятся в разработке еще несколько дел по жестоким убийствам таксистов.