С экс-мэра Николаева взыщут 13 млн рублей

Прокуратурой города Владивостока направлено в суд исковое заявление о взыскании с экс-мэра Владимира НИКОЛАЕВА в бюджет муниципального образования Владивосток 12 млн 990 тыс. руб. - суммы причиненного бюджету ущерба, установленного приговором федерального суда Ленинского района Владивостока 24 декабря 2007 г.

По словам старшего помощника прокурора Приморского края Ирины НОМОКОНОВОЙ, в ходе судебного следствия установлено, что в результате умышленных незаконных действий Николаева за счет средств муниципального образования были профинансированы расходы на осуществление охраны принадлежащего Николаеву и членам его семьи имущества, а также на сопровождение Николаева в поездках по городу на сумму около 13 млн руб. Поскольку вина Николаева подтверждена вступившим в законную силу приговором, эта сумма подлежит взысканию с него в полном размере. По заявлению прокуратуры, судом Ленинского района Владивостока уже приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста до рассмотрения спора на принадлежащую Николаеву на праве собственности двухкомнатную квартиру.