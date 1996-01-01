На севере Китая ожидается нашествие пыли

10-15 марта на значительной части территории Китая ожидаются сильный ветер и похолодание, в северных районах установится погода с повышенным содержанием пыли.

Как сообщила Центральная метеостанция КНР, по данным ЦМС, в ближайшие 10 дней на северо-востоке и севере страны большого количества осадков не будет, температура воздуха будет выше, чем в предыдущие годы. Под воздействием холодного воздуха с 11 марта в большинстве районов Северного Китая ожидаются сильный ветер и похолодание, в некоторых районах удержится погода с высоким содержанием в атмосфере пыли, передает агентство "Синьхуа".