Взрыв на дискотеке в Хабаровском крае

В ночь на 8 марта на дискотеке в Доме культуры в Амурском районе Хабаровского края пострадали семь человек, сообщил РИА "Новости" по телефону источник в правоохранительных органах края.

"Взрыв произошел в 0.40 мск в Доме культуры "Родник" на улице Центральная в поселке Эльбан. По предварительным данным, был взорван запал от гранаты. В результате взрыва пострадали семь человек - один с ранениями госпитализирован, шестерым помощь оказана на месте", - сказал источник. По факту взрыва проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил собеседник агентства