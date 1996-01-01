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Таможня в 2007 г. конфисковала незаконно экспортируемый лес на сумму 154 млн рублей
Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в 2007 г. в ходе предотвращения незаконного экспорта лесоматериалов изъяла товар на сумму около 150 млн руб. по решениям о нарушениях КоАП. Кроме того, по уголовным делам товаров изъято на сумму более 4 млн руб.
В то же время в ФТС "Интерфаксу" сообщили, что аналогичных данных за 2006 г. в службе нет, так как статистика нарушений в сфере экспорта леса до 2007 г. велась не системно.
Собеседник агентства отметил, что "введение более подробной статистики нарушений экспорта леса обусловлено ужесточением контроля вывоза продукции лесной промышленности".
Так, 11 марта вступает в силу приказ ФТС, ограничивающий перечень таможенных органов, уполномоченных в оформлении вывозимой из РФ необработанной древесины и древесины незначительной степени обработки, до 128 таможенных постов.
Перечень таможенных органов, которые будут проводить фактический контроль круглого леса, сформирован по предложениям региональных таможенных управлений с учетом наличия мест для погрузочно-разгрузочных работ и соответствующих технических средств таможенного контроля.
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