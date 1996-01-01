Таможня. От ликвидации слагаемых...

Сотрудники Владивостокской таможни официально уведомлены о предстоящей реорганизации. Месяц остался до ликвидации таких структурных подразделений таможни, как Владивостокский автотранспортный таможенный пост (ВАТП) и Владивостокский центральный таможенный пост (ВЦТП).

Как сообщили "ЗР-Диалог" в отделении по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления, подобная реорганизация будет проведена в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы № 37 от 22 января 2008 года "О совершенствовании структуры и штатной численности таможенных органов". Приказ вступает в силу с 1 апреля 2008 года.

Функции и штатная численность ВАТП и ВЦТП будут перераспределены между таможенным постом Морской порт Владивосток и Первомайским таможенным постом Владивостокской таможни.