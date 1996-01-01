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В Приморье пропал хабаровский милиционер с крупной суммой денег
Во Владивостоке пропал сотрудник хабаровской милиции Сергей ГАЙЧИК. Приезжий имел при себе крупную сумму денег.
Как сообщило РИА "Восток-Медиа", Гайчик прибыл во Владивосток 18 февраля, а вечером 19 февраля вышел из гостиницы "Чайка", и больше его никто не видел.
Объявленный в розыск Сергей Николаевич Гайчик, 8 февраля 1971 года рождения, проживает в Хабаровске, пер. Дружный, 2. При себе имел: служебное удостоверение, сотовый телефон Motorolla, сумку на лямке через плечо черного цвета, в которой находилось $10 тыс., 28 тыс. руб. и карточка "Росбанка".
Приметы: рост 180-183 см, плотного телосложения, волос черный средней длины, на теле имеются шрамы, брови черные густые, губы пухлые. Пропавший был одет: брюки серого цвета, светлая рубашка, пуловер темного цвета, куртка (парка) замшевая коричневого цвета, черные ботинки. Лиц, что-либо знающих об исчезновении Сергея Гайчика, убедительно просят сообщить по телефонам ПЛУВДТ: 248-211, 248-477, 400-466, 248-249, 248-102 или по адресу: Владивосток, ул. Верхнепортовая, 5а.
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