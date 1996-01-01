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Призыв - дело тонкое
Как доложил начальник организационно-мобилизационного управления Дальневосточного военного округа Алексей НЕСТЕРОВ, задание Минобороны по осеннему призыву военкоматы ДВО выполнили на 100%. Из 50 тыс. призывников на службу отправились 5,5 тыс. человек.
Альтернативную службу на этот раз выбрали 8 дальневосточников, но в комитете солдатских матерей Хабаровского края прогнозируют рост их числа уже весной этого года из-за отмены ряда отсрочек и сокращения срока альтернативной службы с 42 месяцев до 18-21 месяцев.
"Из приглашенных на призывные пункты 66% получили отсрочку, 22% освобождены от службы, - отметил Алексей Нестеров. - В Хабаровском крае из 16 тыс. призывников отсрочку получили 56,2%. Из них по образованию - 48,3%, по семейным обстоятельствам - 3,3%, по причине прохождения службы в других органах - 3% и по здоровью - 2,3%. А призвана одна тысяча".
В мобилизационном управлении считают позитивной тенденцию сокращения уклонистов в этом призыве было на треть меньше, чем за год до этого. И это несмотря на то, что осенние призывники - последние, кому придется служить 1,5 года. "Очень многие хотели дотянуть до следующего призыва, когда служить придется всего год, - признался он. - В органы прокуратуры направлено 115 дел на уклоняющихся от службы в армии и флоте. За год до этого таких дел было 168. В отношении 15 человек возбуждены уголовные дела".
Однако здоровье призывников, как отметил Алексей Нестеров, стало хуже. Годными к службе на этот раз был признан 71% призывников, что на 1% меньше, чем за год до этого.
Зам. командующего войсками ДВО по воспитательной работе полковник Сергей ПОЛЕТУЧИЙ отметил, что небоевые потери среди солдат срочной службы сократились в 2007 г. на 23%. Ситуация с дезертирами, со слов Алексея Нестерова, тоже выглядит неплохо. В настоящее время на территории ДФО разыскиваются всего 40 человек, самовольно покинувших воинские части.
А по мнению председателя комитета солдатских матерей Хабаровского края Валентины РЕШЕТКИНОЙ, военачальники, рапортуя об успехах, "во многом слукавили". "Так, с рационом солдат и без всякого увеличения калорийности могло быть всё в порядке, если бы не повсеместное воровство продуктов в столовых, - сообщила ДДГ "ЗР" правозащитница. - Мы неоднократно проводили рейды с участием работников военной прокуратуры, после которых снимались с должности лица, причастные к хищениям предназначенных для солдат продуктов. А теперь они просто будут разворовываться еще больше. Служащие перемен к лучшему не почувствуют".
Уменьшение числа уклонистов Валентина Решеткина связывает прежде всего с ростом правовой грамотности призывников: "За прошедший год к нам обратилось около 300 молодых людей - на треть больше, чем в предыдущие годы. Получив у нас юридическую консультацию, они смогли с позиции закона отстоять свои права на отсрочку и освобождение от службы".
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